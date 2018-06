Ilmavoimat on tärkeä Jyväskylälle

100-vuotisuutta juhliva Ilmavoimat on Jyväskylälle tärkeä ja näkyvä organisaatio. Ilmavoimien päämaja ja kotipesä on Tikkakoskella. Viimeisimmäksi Ilmasotakoulun siirtyminen Kauhavalta Tikkakoskelle vahvisti Ilmavoimien merkitystä edelleen Keski-Suomessa.

Ilmavoimat näkyy maakunnassa. Sinipukuiset Ilmavoimien sotilaat ovat haluttuja vieraita juhlatilaisuuksiin. Heidän läsnäolonsa luo lisäjuhlavuutta tapahtumalle. Ilmavoimien komentajat ovatkin menneinä vuosikymmeninä lähes aina olleet vahvasti integroituneita keskisuomalaiseen elämään. Myös muu upseeristo on näkynyt ja soittokunta on soittanut. Tätä kautta armeijan ja siviiliyhteiskunnan elämä on hyvin limittynyttä.

Puolustusvoimien näkyminen rauhan ajan yhteiskunnassa on tärkeää. Se ylläpitää osaltaan maanpuolustushenkeä ja puolustustahtoa.

Loppuviimein kansallinen turvallisuutemme on kiinni suomalaisten tahdosta tehdä työtä itsenäisyyden eteen. Ilman laajaa puolustustahtoa armeija jää ilman kotirintamaa ja muuttuu todellisuudessa heikoksi. Tämä on nähty monissa sodissa kautta historian. Esimerkiksi Yhdysvallat hävisi lopulta Vietnamin sodan, kun kotirintama käänsi selkänsä asevoimille ja poliitikkojen linjalle.

Ilmavoimien pääpaikka on Tikkakoskella Jyväskylässä, Maavoimien Mikkelissä ja Merivoimien Turussa. Pääesikunta ja puolustusministeriö ovat Helsingissä. Suuria joukko-osastoja on ympäri maan. Tämä puolustusvoimien maantieteellinen kattavuus on tärkeää. Jokaisen suomalaisen tulee kokea, että koko maasta välitetään ja tarpeen tullen koko maata puolustetaan.

Rauhan ajan yhteiskunnassa puolustukseen käytettävät varat ovat aina punninnassa. Varautumisen pitää olla riittävää, jotta se ehkäisee kriisejä ennalta. Toisaalta puolustukseen ei pidä sijoittaa liikaa yhteiskunnan resursseja, jolloin se heikentää taloudellista ja sosiaalista menestystä. Se voi lopulta viedä itsenäisyyden pohjana olevan kansalaisten tyytyväisyyden. Näin kävi aikanaan Neuvostoliitossa, kun se panosti suuren osa kansantulostaan asevarusteluun.

Ilmavoimat juhlii tänä vuonna 100-vuotissynttäreitä. Keskisuomalaiset onnittelevat Ilmavoimia!