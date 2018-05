Joku maksaa kovat vaalilupaukset

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on lähtenyt kovien vaalilupausten tielle. Hän lupaa alle 1 400 euroa kuukaudessa saavien eläkkeisiin sata euroa. Lupauksen hinta on 700–900 miljoonaa euroa vuodessa. Rinne on puhunut myös yleisturvasta sekä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen maksuttomuudesta. Hintalappu on ainakin 500–600 miljoonaa euroa.

Kokoomus kampanjoi vuoden 2007 vaaleissa Sari Sairaanhoitajan palkalla. Se johti tämän vuosituhannen kalleimpaan ja epäonnistuneimpaan tulokierrokseen.

Tuleviin eduskuntavaaleihin puolueet lähtevät omilla vaalilupauksillaan. Niinhän sen pitääkin olla, että ideologiset erot näkyvät lupauksissa. Puolueet voivat luvata veronmaksajien rahoilla montaa hyvää, mutta puolueiden pitäisi kertoa myös, miten lupaukset rahoitetaan. Eli mistä otetaan rahat, jos toisaalle annetaan. Yksin kasvu ei riitä, sillä Suomi ottaa tänäkin vuonna velkaa.

Äänestäjien on hyvä kuunnella vaalilupausten lisäksi se, kuka on maksaja.