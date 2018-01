Julkisuus ei voi olla tuomioita alentava asia

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen pohti viime viikolla Yleisradion haastattelussa julkisuuden ja tuomioiden välistä suhdetta. Nissinen on havahtunut oman oikeusjuttunsa julkisuudesta siihen, että julkisuus voi olla raskasta syytetylle ja tuomitulle. Näin se on. Julkisuus on todennäköisesti lähes jokaiselle rikoksesta syytetylle ja tuomitulle raskas paikka.

Nissisen ajatuskulku lähti haastattelussa siihen suuntaan, että julkisuus pitäisi ottaa lieventävänä tekijänä huomioon rangaistusta määritettäessä. Jos tapaus on paljon julkisuudessa, henkilö saisi hieman lievemmän tuomion kuin vastaavasta rikoksesta sellainen henkilö, joka ei joudu julkisen huomion kohteeksi.

Nissisen väläyttelemä ajattelutapa johtaisi siihen, että merkittävissä yhteiskunnallisissa asemissa olevat henkilöt ja julkisuudessa esiintyvät henkilöt tulisi tuomita lievempiin rangaistuksiin samoista teoista kuin muut kansalaiset. Tavallisten ihmisten tuomiot olisivat siis tällaisessa järjestelmässä ankarampia kuin yhteiskunnan merkkipaikoilla tai näkyvissä tehtävissä olevien rangaistukset.

Tavallisten ihmisten osalta on muistettava, että tieto tuomiosta voi olla heidänkin osaltaan jälkikäteen esillä mediassa tai sosiaalisessa mediassa. Monesti myös lähiyhteisössä tieto rangaistuksista kulkee eteenpäin, jolloin tavallinenkin ihminen kokee sosiaalista painetta.

Rikos on aina julkinen asia. Sitä ei pidä ajatella yksityisasiana, sillä rikoksesta tuomitseminen on yhteisön normien rikkomista ja yhteisö tekee tuomitsemisen julkisesti oikeusjärjestelmässä. Oikeudenkäynnit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Korkeaan virkaan tai yritysjohtajan tehtävään kuuluu julkisuus. Siksi tuomiotkin ovat näkyviä. Se on nähtävä osana yhteiskunnallista asemaa.

Julkisuuden mittaaminen rangaistuksissa johtaisi yhteiskuntaan, jossa olisi kahden kerroksen väkeä. Alakerran väki tuomittaisiin oikeuksissa ankarammin ja yläkerran väkeä hyviteltäisiin julkisen näkyvyyden takia.

Valtakunnansyyttäjä Nissinen sai tuomion, kun hän sekoitti virkaroolinsa sukulaisjääviyteen julkisessa hankinnassa. Nyt hän näyttää sokeutuneen myös tuomioiden yhdenvertaisuudessa. On aika vaihtaa valtakunnansyyttäjä.