Junckerille pohditaan jo seuraajaa

Euroopan parlamentin vaalit pidetään alkukesällä 2019, mutta kannunvalanta vaalien jälkeisistä EU-huippuviroista on jo käynnistynyt. EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen (kok.) nimi on ollut esillä pohdittaessa seuraajaa EU-komission nykyiselle puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille.

Kukin EU-puolue yleensä nimittää oman kärkiehdokkaansa komission puheenjohtajaksi. Ehdokas toimii puolueensa keulahahmona EU-vaalien kampanjoinnissa. Kataisen EU-puolue on Euroopan kansanpuolue (EPP), joka valitsee ehdokkaansa Suomessa pidettävässä puoluekokouksessa marraskuussa.

EPP-puolueen mahdollisina puheenjohtajaehdokkaina on mainittu myös EU:n brexit-neuvottelijana toimiva Michel Barnier sekä puheenjohtaja Manfred Weber. Katainen kertoo keväällä, ryhtyykö hän tavoittelemaan puheenjohtajaehdokkuutta.

EU-huippuvirkojen nimityksissä otetaan huomioon paitsi poliittiset voimasuhteet myös maantieteellinen ja sukupuolten välinen tasapaino. Komission puheenjohtajuus luetaan mukaan maakohtaisessa paikkajaossa. Jos Katainen kaikkien vaiheiden jälkeen todella tulisi valituksi komission puheenjohtajaksi, ei Suomi saisi enää toista paikkaa komissiosta.

Tähän saakka komissaareja on ollut 28, joista vähintään kymmenen on ollut naisia. Suomesta ei vielä kertaakaan ole valittu naista komissaariksi. Tämä piirre on tasa-arvon mallimaalle, Suomelle, kiusallinen tosiasia. Onneksi asian voi helposti korjata.

Jyväskyläläinen europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) on jo ilmaissut haluavansa jatkaa EU-politiikassa. Hän aikoo asettua ehdolle seuraavissa EU-parlamentin vaaleissa.

Hänen nimensä on syytä pitää mielessä sitten, kun Katainen haluaa vetäytyä EU-politiikasta: Virkkunen olisi pätevä ja sopiva ehdokas Suomen seuraavaa maakohtaista komissaaria nimitettäessä. Hän on ahkera ja asioihin perusteellisesti paneutuva poliitikko, joka on toiminut pitkään myös ministerinä. Virkkusen kokemuksella komissaarin pesti olisi perusteltu.