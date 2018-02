Jyväskylä karistaa Kuopion ja Lahden kasvuvauhdistaan

Jyväskylä kasvoi viime vuonna 140 212 asukkaan kaupungiksi. Jyväskylä on nyt maamme seitsemänneksi suurin kaupunki. Edellä kuudentena on Turku.

Jyväskylän väkiluku kasvoi viime vuonna 1 432 asukkaalla. Rakentaminen oli vilkasta ja kaupunki kasvoi hyvin monelta kulmaltaan. Luvut ennustavat myös täksi ja ensi vuodeksi hyvää kasvua.

Väkiluku kasvaa maassamme vain viidessä maakunnassa. Kovinta kasvu on Uudellamaalla. Siellä väkiluku kasvoi 1,2 prosenttia ja uusia asukkaita tuli viime vuonna yli 19 000. Myös Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa kasvavat. Pohjois-Pohjanmaa pääsi juuri plussalle. Sitten tuleekin Keski-Suomi. Täällä väestömäärä ei käytännössä kasva eikä vähene.

Naapurimaakunnista väestömäärän lasku oli liukasta Etelä-Savossa (-1,2%), Etelä-Pohjanmaalla (-0,5%), Pohjois-Savossa (-0,4%) ja Päijät-Hämeessä (-0,2%).

Kuopio on viime vuosina menestynyt erilaisissa kehitysvertailuissa, mutta nyt Jyväskylä on karistamassa sitä kannoiltaan. Kuopion väkimäärä kasvoi viime vuonna vain 523 asukkaalla. Kuopiossa on nyt ihmisiä 118 234. Kuopio on maamme yhdeksänneksi suurin kaupunki, mutta sen kasvuvauhti on nyt melko vaatimatonta yliopistokaupungiksi. Kuopio kärsii myös Pohjois-Savon maakunnan hiipumisesta. Pohjois-Savon väkimäärä laski viime vuonna lähes 1 100 ihmisellä. Maakunnan tyhjentyminen ja väestön ikääntyminen vie savolaista elinvoimaa.

Jyväskylän ja Kuopion välissä on kooltaan Lahti (119 613 asukasta). Lahden väkiluku kasvoi viime vuonna vain 236 asukkaalla, vaikka kaupunki sijaitsee tunnin matkan päässä Helsingistä. Lahti ei ole kyennyt täysin hyödyntämään sijaintiaan lähellä kasvualueita ja suuria markkinoita.

Jyväskylä on päässyt tämän vuosikymmenen alkupuolen vaikeiden vuosien jälkeen hyvään kasvuun. Kaupungin talous on saatu kuntoon ja työllisyysaste nousee. Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat vahvoja kasvun moottoreita. Myös imago- ja houkuttelevuusvertailuissa Jyväskylä on yksi maamme kärkikaupungeista. Suuret kehitysprojektit kuten Hippos 2020, Kankaan alue ja uusi keskussairaala osoittavat, että kaupunki kehittyy ja kasvaa. Tulevaisuus on valoisa.