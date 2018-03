Jyväskylän taloustilanne on nyt vahva

Jyväskylä teki jo toisen hyvän tuloksen peräjälkeen ja tästäkin vuodesta tulee todennäköisesti mainio. Viime vuonna kaupungin taloudellinen tulos oli paras koko 2000-luvulla ja yksi maamme kaupunkien vahvimmista.

Kaupungin talous oli viime vuonna 13,8 miljoonaa euroa plussalla. Samaan aikaa Jyväskylän väestömäärä kasvoi prosentin eli yli 1 300 ihmisellä. Jyväskylässä on nyt yli 140 000 asukasta. Lukujen takana on ehkä ikävää vain se, että luonnollinen väestönkasvu oli kaupungissa heikohkoa viime vuonna. Eli lapsia syntyi vain 188 enemmän kuin ihmisiä kuoli. Kaupungin väkimäärän voimakas kasvu syntyi muuttoliikkeestä. Jyväskylä on muuttohalukkuudella mitattuna maamme viidenneksi suosituin kaupunki. Muuttoliike oli 804 ihmisellä plussalla.

Naapurimaakunnan pääkaupungin eli Tampereen talous oli viime vuonna heikko. Kaupunki teki lähes 11 miljoonaa alijäämän, vaikka vuoteen osui satunnaisia eriä, jotka kaunistivat tulosta. Edellisenä vuonna Tampereen talous oli viime vuottakin heikommissa kantimissa. Tampere on vajonnut maamme kaupunkien tarkkailuluokalle.

Tampere on tehnyt suuria investointeja ja saanut niihin roimasti valtion tukea. Ainakaan valtion tuen puutteesta Tampereen vaikeudet eivät johdu. Suurien investointien, kuten teiden, raitiovaunujen, sairaalan jne., edut ja haitat tulevat Tampereen eteen tulevaisuudessa. Jos ja kun korkotaso nousee, velkaantunut Tampereen kaupunki voi vielä joutua todella koville.

Suuri osa maamme kaupungeista tekee viime vuodelta myönteisen tilinpäätöksen. Talouskasvu ja työllisyyden parantuminen tuovat kassaan verotuloja ja pienentävät menoja.

Jyväskylän kannalta tilanne on nyt hyvä. Kaupunki kasvaa voimakkaasti, kehitysinvestointeja on sopivasti menossa ja kaupungin talous on vahvassa kunnossa. Tämä avaa myönteiset tulevaisuudennäkymät.

Jyväskylä on kasvussa jättänyt Kuopion ja Lahden selvästi jälkeensä. Nyt kun talous on näin hyvässä kunnossa, jyväskyläläisten on hyvä katsoa tulevaisuuteen. Maltti on syytä muistaa tässä taloustilanteessa. Kuluja ei pidä päästää ryöpsähtämään, sillä talouden huippusuhdanne ei välttämättä ole kovin pitkä. Kehitysinvestointeja on silti syytä tehdä, sillä ne luovat uutta kasvua.