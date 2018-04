KaDyn pitkäjänteinen työ sai palkintonsa

Jyväskyläläinen Kampuksen Dynamo voitti futsalin Suomen mestaruuden maanantai-iltana Hämeenlinnassa. Pöytä oli katettu mestaruusjuhlia varten jo viime lauantaina Jyväskylässä, mutta akaalainen vastustaja Leijona Futsal pitkitti ratkaisua neljänteen loppuotteluun. Siinä KaDy oli jännittävien vaiheiden jälkeen vahvempi ja vei mestaruuden.

KaDyssa on tehty työtä menestyksen eteen jo vuosikaudet, ja hopealla seura on ollut neljästi. Mestaruus on KaDyn historian ensimmäinen.

Futsalin harrastajamäärät Suomessa ovat kasvaneet jo pitkään, mutta ammattimaisesti lajiin suhtautuvien joukko on melko pieni. Loppuotteluiden herättämä kiinnostus kuitenkin osoittaa, että Suomen mestaruus on muutakin kuin KaDyn pelaajien ja taustavoimien pitkäjänteisellä työllään ansaitsema palkinto. Se on saavutus, joka Keski-Suomessa koskettaa urheilun seuraajia myös futsalin harrastajapiirien ulkopuolella ja lisää mielenkiintoa koko lajia kohtaan.