Kaikki ei sentään ole kauppatavaraa

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) vieraili Etelä-Amerikassa oikeaan aikaan. Argentiinassa ja Uruguayssa Soini sai tuoretta tietoa Suomen ja Euroopan unionin suhteista Etelä-Amerikan Mercosur-talousalueeseen.

EU on käynyt kauppaneuvotteluja moniin suuntiin. Läntisellä pallonpuoliskolla Kanadan kanssa päästiin sopuun ja sopimukset Meksikon sekä Mercosur-maiden kanssa ovat pöydällä, sen sijaan neuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta (TTIP) keskeytyivät. Aasiassa eri maiden kanssa on neuvoteltu useista sopimuksista.

Yhdysvaltojen muuttunut linja kauppapolitiikassa uhkaa nyt johtaa protektionismiin ja kauppasotiin. Talouskonfliktin eri päärintamilla yhteenottoon varaudutaan erilaisista asetelmista.

Yhdysvallat oli vuosikymmeniä maailman suurin talousmahti valttinaan maailman suurimmat kotimarkkinat. Presidentti Donald Trumpin mielestä Yhdysvallat oli haastettu jo niin, että jyrkkä linjanmuutos kauppapolitiikassa oli välttämätön.

Myös EU on iso markkina. Historiallisen pohjan talouskasvulle loi unionin toistuva alueellinen laajentuminen. Nyt tuo mahdollisuus on rajoillaan. Tuontiriippuvaisen EU:n etuna on pidetty myös ulkomaalaiselle kilpailulle avoimia markkinoita.

Maailmantalouden nousija Kiina puolestaan rajoittaa ulkomaisten yritysten toimintaa monin tavoin. Kun kiinalaisyritysten määrä samaan aikaan lisääntyy EU:n markkinoilla, avoimuuden epätasapaino on eurooppalaisille yrityksille kasvava ongelma. EU:lle Kiinan merkitys näyttää vain kasvavan. Sen sijaan Kiinan silmissä EU:n merkitys vähenee varsinkin brexitin jälkeen.

Näissä asetelmissa uudet, ennakoitavuutta taloudelliseen suunnitteluun tuovat kauppasopimukset olisivat EU:lle tärkeä keino kompensoida protektionismin haittoja. Ulkopoliittisen instituutin tuoreessa raportissa kauppapolitiikkaa pohtinut Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen näkee ongelmana EU:n sisäiset paineet edistää kauppasopimuksilla muita politiikkatavoitteita kuten esimerkiksi ihmisoikeuksia, työntekijöiden oloja, ilmastonmuutoksen hidastamista ja ympäristönsuojelua.

Turtiainen on huolissaan myös siitä, että brexitissä unioni menettää merkittävimmän vapaakaupan puolestapuhujan sekä siitä, että Saksan ja Ranskan yhteistyön tiivistyessä Saksa joutuu lipeämään liberaalien riveistä Etelä-Euroopan maiden suuntaan.

Turtiaisen huolenaiheissa ilmenee kovin teknokraattinen ja ekonomistinen ajattelu, josta jo TTIP-kritiikki osoitti lukuisia epäkohtia. Talous ei ole kaikesta muusta irrallaan ja kansalaisten huoli globalisaation hyötyjen ja haittojen epätasaisesta jakautumisesta on perustelua.

Vaatimukset esimerkiksi ruokaturvallisuudesta, tuotteiden jäljitettävyydestä, eläinten hyvinvoinnista ja ympäristönormien noudattamisesta ovat osa alati vahvistuvaa eurooppalaista arvomaailmaa. Niiden ei pidäkään olla kaupan.

