Kannattaako Alvaa myydä? Raha ratkaisee

Jyväskylän kaupunki valmistautuu myymään 30–40 prosentin vähemmistöosuuden Alvasta, entisestä Jyväskylän Energiasta.

Kaupunki julkisti viime viikolla esiselvityksen mahdollisesta vähemmistöosuuden myynnistä. Selvitys on selvästi laadittu siinä hengessä, että nykyinen täysin kaupungin omistama yhtiöratkaisu sisältää pitkällä aikavälillä riskejä kaupungin kannalta. Alva ei ehkä pärjää energia-alan murroksessa riittävän hyvin yksikseen.

Selvityksessä nostetaankin vahvasti esille vaihtoehto, että kaupunki myisi riittävän suuren vähemmistöosuuden jollekin markkinaehtoiselle omistajalle. Tältä omistajalta yhtiö saisi hallitukseensa lisää osaamista. Yhtiön johtaminen voisi myös terävöityä. Ja mikä tärkeintä, kaupunki vähentäisi riskejään energia-alalla.

Alvalla on Jyväskylän sähköverkko, kaukolämpö, vesiverkko sekä lämpövoimalaitoksia. Yhtiö pyrkii laajentumaan esimerkiksi vesiverkoissa muualle maakuntaan ja maahan. Alvan suurin ongelma on voimalaitoksissa. Erityisesti Keljonlahden voimalaitos on riippa ja taloudellinen riski.

Kaupunginhallitus käy läpi esiselvityksen tulokset kokouksessaan maanantaina. Kaupunginhallitus päättänee samalla, viekö se asiaa eteenpäin. Jos vie, edessä on kilpailutus. Se olisi tarkoitus viedä nopeasti lävitse talven ja kevään aikana. Kaupunginvaltuuston pitäisi päättää myynnistä ensi kesään mennessä.

Alvan vähemmistöosuuden myynti on Jyväskylän suurin päätös vuosiin. Paljon puhuttu Hippos2020 on mittaluokaltaan paljon pienempi ratkaisu. Alvan osuudesta kaupungin pitäisi saada satoja miljoonia euroja, sillä yhtiön arvo voi nousta miljardin euron luokkaan. Osuuden myynti voi myös vaikuttaa jokaisen jyväskyläläisen elinkuluihin.

Kun mukaan tulee sijoittajaomistaja, hinnat sähköverkosta, vedestä ja kaukolämmöstä voivat asettua ylärajalle. Se on mahdollisen kaupan kääntöpuoli, ellei sitten uuden omistajan kaipaamaa lisätuottoa saada toiminnan järkeistämisellä tai muilla innovaatioilla.

Vähemmistöosuuden myynti voi olla kaupungille ja kaupunkilaisille hyvä ratkaisu, jos vähemmistöosuudesta saadaan kova hinta ja se kehittää yhtiötä. Lopulta raha ratkaisee, mikä on järkevää.