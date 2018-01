Kansalaisilla oltava kanavia oikeuden hakuun

Asianajajaliitto esittää oikeusapuun eräänlaista sote-uudistusta. Liiton mukaan valtion oikeusaputoimistot vääristävät markkinoita myymällä keskituloisille asiakkailleen asianajopalveluita yksityisiä halvemmalla hinnalla.

Liiton selvityksen mukaan näyttää siltä, että valtion tuottama oikeusapu maksaa veronmaksajille 140–200 euroa tunnilta laskutavasta riippuen. Ministeriön oma arvio oikeusavun kustannuksista on noin 111 euroa tunti. Ministeriössä ei myöskään pidetä kohtuuttomina nykyisiä keskimäärin kahden, kolmen viikon jonoja oikeusaputoimistoihin.

On hyvä selvittää, myykö valtio oikeusapua asiakkaille jopa alle omakustannushinnan. Yhtä lailla on tärkeää huolehtia siitä, että kansalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet oikeusapuun eri puolilla Suomea ja tuloista riippumatta.

Jos kyseessä on asia, joka ei vaadi oikeudenkäyntiä, valtion kustantamaa oikeusapua voi nykyisin saada vain valtion oikeusaputoimistosta. Asianajajaliitto ehdottaa valinnanvapauden ulottamista myös sellaisiin oikeudellisiin ongelmiin, jotka eivät vaadi oikeudenkäyntiä. Esimerkiksi perhe- ja perintöoikeudelliseen neuvontaan ei saa yksityistä asiantuntijaa valtion tuella, vaikka tämä voisi estää myöhemmin kalliiksi tulevan käräjäoikeudellisen riidan.

Asianajajapäivässä eilen puhunut oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) puolestaan lupasi asettaa työryhmän selvittämään oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen työnjakoa. Ministerin mukaan oikeuskansleri voisi keskittyä nykyistä enemmän valtioneuvoston oikeudelliseen avustamiseen ja toimia sen omana oikeuspalveluna.

Eduskunnan oikeusasiamies voisi Häkkäsen mukaan hoitaa viranomaisten laillisuusvalvontaa kansalaisten kantelujen ja oman valvonnan kautta. Työnjaon selkiytyminen voisi tuoda helpotusta eduskunnan oikeusasiamiehen työkuorman kasvuun. Kantelut ovat kolminkertaistuneet vuodesta 1990 vuoteen 2016.

Eduskunnan oikeusasiamieheen voi turvautua, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. Tämä on tärkeä kanava oikeusvaltiossa, kuten julkinen oikeusapukin.