Kaunokirjallisuuden uusi nousu tulossa

Kaunokirjallisuutta myytiin viime vuonna aiempaa huomattavasti vähemmän. Hätäisimmät ennustivat ainakin painettujen kirjojen jäävän kohta historiaan. Äänikirjojen ja e-kirjojen suosion kasvu tosin ylläpiti kirjallisuuden kauppaa.

Nyt on tapahtunut merkittävä käänne. Kaunokirjallisuuden myynti on kasvanut alkuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 prosenttia. Tietokirjallisuuden myynti on kasvanut vielä enemmän, 6,7 prosenttia.

Uusia teoksia julkaistaan eniten syksyllä, joten kirjamyyntikin painottuu syksyyn. Parhaat kuukaudet ovat siis vielä edessä. Tulossa ovat myös perinteiset syksyn kirjamessut; Jyväskylässä Kirja–ruoka–viini-messutapahtuma pidetään 22.–24. marraskuuta.

Erityisesti lasten ja nuorten lukemisen puolesta kannattaa tehdä työtä, sillä nykyisin tuhansilla peruskoulun päättävillä on puutteellinen lukutaito. Kirja-alan järjestöt ovatkin jo julistaneet koululaisten tulevan syysloman lukulomaksi.