Kauppakuolema on iso menetys kyläkunnalla

Oma koulu ja kauppa ovat aina olleet elävän kylän tunnusmerkkejä. Maaseudun autioituminen on nyt johtanut useimpien kyläkoulujen sulkeutumiseen, ja sama kohtalo on ollut kaupoillakin.

Jopa kaksi entistä kuntakeskusta on nyt jäämässä Keski-Suomessa ilman ainuttakaan ruokakauppaa. Nykyisin Äänekosken kaupunkiin kuuluvassa Sumiaisten taajamassa sulkeutuu tänään kylän ainoa ruokakauppa, 30 vuotta toiminut M-market Suhari. Sumiaisten keskustasta on nyt lähimpään kauppaan Suolahteen matkaa noin 17 kilometriä. Myös Saarijärveen kuuluvan Pylkönmäen ainoa ruokakauppa, Sale, on sulkeutumisuhan alla. Keskimaa harkitsee tappiollisesta myymälästä luopumista (KSML 20.1.).

Oman lähikaupan kuolema on iso menetys kaikille kyläläisille mutta erityisesti niille asukkaille, jotka eivät omatoimisesti enää pidemmille kauppamatkoille pääse. Pitää huolehtia siitä, että heille on riittävästi kuljetus- ja kyytipalveluja tarjolla.