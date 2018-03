Kauppasota lähimpänä Kiinan rintamalla

Euroopan unionin maat välttyivät ainakin väliaikaisesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kaavailemilta teräksen ja alumiinin tuontitulleilta. Trump ilmoitti perjantaina, että EU:n kanssa jatketaan neuvotteluja keinoista, joilla tullit voisi välttää.

On epäselvää, helpottaako runsaan kuukauden mittainen lykkäys pysyvämmin Yhdysvaltain ja EU:n välisen kauppasodan uhkaa. Neuvottelujen asetelmat ovat hämärän peitossa, sillä Yhdysvaltain pyrkimyksistä ei ole tarkkaa tietoa ja EU:n kyky tehdä isoja päätöksiä lyhyessä ajassa ei ole kovin hyvä.

Kiinan kohdalla teräksen ja alumiinin tuontitulleihin ei myönnetty lykkäystä, ja uusia tulleja on jo suunnitteilla. Kiina on ilmoittanut varautuvansa vastaamaan niihin. Tällä rintamalla kauppasota näyttäisi olevan lähimpänä. Globaalissa taloudessa on vaikea ennakoida, millaisia seurauksia kahden taloudellisen suurvallan välisellä kauppasodalla on, mutta todennäköisesti kiista haittaa ensisijaisesti Kiinaa ja Yhdysvaltoja itseään.

Keskimäärin vapaa kaupankäynti hyödyttää kansantalouksia enemmän kuin suojattu ja rajoitettu. Koko kansakunnan hyöty ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen kansalainen hyötyisi. Globalisoituneiden markkinoiden vuoksi työnsä menettäneet teollisuustyöntekijät ovat olleet monissa länsimaissa vapaakaupan häviäjiä, ja juuri he ovat Yhdysvalloissa muodostaneet Trumpin keskeisen äänestäjäkunnan.

Trumpin politiikka onkin rehellistä. Hän ajaa oman kannattajakuntansa etuja ja pyrkii toteuttamaan vaalilupauksensa. On kuitenkin epävarmaa, hyödyttääkö edessä häämöttävä kauppasota edes Trumpin äänestäjiä. Sekä Kiinan että EU:n valmistelemat vastatoimet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vaikeuttavat merkittäviä liiketoiminnan aloja juuri Trumpin vankoilla kannatusalueilla. Vaikka vahvat kotimarkkinat ovat historiallisesti olleet maan talousmahdin perusta, globalisaatio on vahvistanut myös Yhdysvaltain riippuvaisuutta maailmanmarkkinoista.

Myös Trumpin nopeat käänteet ja avustajakunnassa tapahtuvat jatkuvat vaihdokset vahvistavat syitä epäillä, onko presidentin nykyisellä politiikalla mahdollisuus saavuttaa hänen tavoittelemiaan tuloksia.