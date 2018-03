Kesätyö voi syntyä myös lahjoitusvaroin

Monet nuoret hakevat parhaillaan innokkaasti kesätyöpaikkoja. Kesätyöllä on nuorelle paljon muitakin merkityksiä kuin taskurahan saaminen. Työssä opitaan työelämän pelisääntöjä, yritteliäisyyttä ja vastuunkantoa. Erityisesti ensimmäinen kesätyöpaikka voi vaikuttaa jopa nuoren ammatinvalintaan.

Yrityksiä kannustetaan tarjoamaan kesätöitä erilaisin kampanjoin. Yksi tunnetuimpia on Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median luotsaama Vastuullinen kesäduuni -kampanja. Se haastaa työnantajat tarjoamaan 14–29-vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Kampanjassa työnantajat sitoutuvat hyvän kesätyön kuuteen periaatteeseen: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus. Näiden tavoitteiden täyttämisen pitäisi olla itsestään selvää kaikille työnantajille.

Monissa yrityksissä olisi aitoa halua kesätyöntekijöiden palkkaamiseen mutta samalla vaikeuksia keksiä nuorille sopivia työtehtäviä. Tällöin yritys voi kantaa yhteiskuntavastuutaan lahjoittamalla rahaa sellaiselle toimijalle, jolla on työtä tarjota.

Esimerkiksi OP Keski-Suomi on jo muutaman vuoden ajan lahjoittanut rahaa nuorten kesätyöllistämiseen yleishyödyllisiin yhdistyksiin. Tänä vuonna rahaa on tarjolla yhteensä 25 000 euroa. Tämä tarkoittaa käytännössä 50:lle keskisuomalaiselle yhdistykselle nuoren kahden viikon palkan suuruista tukea, 500 euroa. Tuki on tarkoitettu 15–17-vuotiaiden nuorten kesätyökustannuksiin.

Myös monet kunnat jakavat rahaa nuorten työllistäjille. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunki on varannut yhdeksäsluokkalaisten koululaisten kesätyöseteleihin 25 000 euroa. 250 euron arvoiset setelit arvotaan niitä hakeneiden yhdeksäsluokkalaisten kesken. Seteli toimii ”osamaksuna” työnantajalle, joka sitoutuu palkkaamaan nuoren vähintään kahdeksi viikoksi eli käytännössä ”Tutustu ja tienaa” -jakson ajaksi.

Kesätyön mahdollistaminen nuorelle on arvokas yhteiskunnallinen teko. Yritykset ja yhteisöt, jotka kesätyötä tarjoavat, turvaavat suomalaista hyvinvointia osallistumalla tulevaisuuden työvoiman kasvattamiseen.