Keskeneräinen sote varjostaa puoluekokouksia

Keskustan ja kokoomuksen perjantaina alkaneiden puoluekokousten tärkein päivä on tänään. Molemmissa kokouksissa tehdään henkilövalinnat ja kuullaan puheenjohtajien linjapuheet.

Henkilövalintoihin ei odoteta sisältyvän dramatiikkaa, sillä puheenjohtajille, Juha Sipilälle ja Petteri Orpolle, ei ole todellisia haastajia. Puolueiden sisäiset jännitteet heijastuvat siis korkeintaan varapuheenjohtajavaaleihin, keskustassa mahdollisesti myös puoluesihteerin valintaan.

Sekä keskustan että kokoomuksen puoluekokouksia varjostaa sote- ja maakuntauudistuksen pitkittyminen. Tällä viikolla myös hallituspuolueiden riveistä on kuulunut ääniä, joiden mukaan uudistuksen läpivieminen ennen eduskunnan kesätaukoa ei olisi järkevää eikä ehkä mahdollistakaan. Maakuntavaalien järjestämisajankohtaa hallitus taipui siirtämään jo aikaisemmin.

Suuruudistuksen ongelmakohtia on korjailtu kiitettävästi, mutta jatkuva kiire ja toistuva takarajojen siirtäminen ovat lisänneet sote-väsymystä, jolta päähallituspuolueetkaan eivät ole välttyneet.

Perjantaina julkaistun mielipidetiedustelun mukaan keskustan kannattajista suuri osa on sote- ja maakuntauudistuksen takana, vaikka epäileviä tai vastustaviakin on. Sitä vastoin kokoomuksen kannattajista vain alle 30 prosenttia kannattaa uudistusta.

Tulos on nolo kokoomuksen johdolle, joka on vakuuttanut kentän olevan uudistuksen takana Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren ja yksittäisten kansanedustajien vastustuksesta huolimatta. Sote- ja maakuntauudistus on viime kuukausien aikana nopeasti muuttunut kokoomuksen sisäiseksi kipupisteeksi. Puoluekokous on tilaisuus etsiä siihen hoitoa.

Suurin tyytyväisyyden aihe sekä keskustan että kokoomuksen piirissä on ollut talouden yleinen noususuhdanne, joka on auttanut hallitusta saavuttamaan talouspoliittisia tavoitteitaan. Hallituksen itselleen asettamaan 72 prosentin työllisyystavoitteeseenkin ollaan useimpien ennakkoarvioiden vastaisesti yltämässä.

Osa keskustalaisista kuitenkin pitää päämäärän tavoittelemiseen käytettyjä keinoja liian oikeistolaisina. Paineet huomioida vähäosaiset ja syrjäseutujen ihmiset nykyistä paremmin saattavat heijastua myös puoluekokoukseen.