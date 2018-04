Keski-Suomella luottavainen katse tulevaisuuteen

Keski-Suomen päivänä Paviljongissa pidetty Torikokous-tapahtuma keräsi väkeä eri puolilta maakuntaa. Osana tulevaisuuteen luotaavaa ohjelmaa osallistujat pääsivät äänestämään viidestä vaihtoehtoisesta Keski-Suomi 2050 -skenaariosta. Ne oli laadittu Huoltovarmuuskeskuksen ja Uudenmaan liiton työstämien tulevaisuuskulkujen pohjalta.

Voittajaksi äänestettiin skenaario nimeltä Kättä päälle -diplomatia; niukasti toiseksi jäi Yksilöiden maailmat -skenaario. Molemmissa tulevaisuudenkuvissa on positiivinen usko maakunnan menestykseen.

Keski-Suomi vuonna 2050 on muuttovoittoinen, erityisesti lapsiperheiden suosima maakunta. Sen keskellä sykkivä Jyväskylän monipuolinen osaamiskeskittymä houkuttelee alueelle paljon työvoimaa. Maahanmuutto nuorentaa ikärakennetta ja keventää julkistalouden paineita.

Myös toiseksi äänestetyssä Yksilöiden maailma -skenaariossa uskotaan vahvaan Suomen ja Euroopan talouskasvuun mutta yksilöiden ja asiantuntijoiden rooli korostuu. Yksilöille lankeaa nykyistä enemmän vastuuta esimerkiksi omasta terveydestään.

Skenaariotyö jatkuu vielä projektiryhmässä, jossa on mukana edustajia Keski-Suomen liitosta, ely-keskuksesta ja sairaanhoitopiiristä. Vaikutusten ja mahdollisuuksien arviointi sekä varautumissuunnitelman laatiminen palvelevat maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua sekä aluekehittämistä.

Valittua tulevaisuudenkuvaa arvioitiin tuoreeltaan jopa liian myönteiseksi. Se on tavallaan visio tulevaisuudesta – näky, johon yhdessä pyrimme. Sellaisena se voi myös ohjata tekemistä toivottuun suuntaan. Parhaiksi nousseissa tulevaisuudenkuvissa on vahva pyrkimys avoimuuteen: Keski-Suomeen ovat tervetulleita niin uudet asukkaat kuin yrityksetkin, sekä muualta Suomesta että ulkomailta. Myös tuore Sittenkin suomalaisia? -tutkimus vahvistaa, että Keski-Suomi on uusille asukkaille avoin ”heimoaatteista vapaa” maakunta. Keski-Suomeen on siten helppo tulla ja kiinnittyä.

Entinen Keski-Suomen lääni perustettiin vuonna 1960 osista naapuriläänejä. Nyt entiset identiteetit ovat haihtuneet. On aika rakentaa uusi, avoimuudesta voimaa ammentava keskisuomalaisuus.