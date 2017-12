Keski-Suomen edistys on lehden tavoite

Keskisuomalainen on maan vanhin ilmestyvä suomenkielinen sanomalehti. Lehden linjana on aina ollut olla oman alueensa ihmisten puolesta ja ajaa Keski-Suomen asiaa. Keskisuomalaisen historiallinen juuri ulottuu vuoteen 1871, jolloin lehti perustettiin nimellä Keski-Suomi. Jo nimi oli voimakas viesti.

Yhteiskunnallisesti suuntautuneen kauppiaan Henrik Fabian Helmisen perustama Keski-Suomi oli suomalaiskansallinen lehti ja korosti muun muassa valistushenkisyyttä sekä koulutuksen merkitystä. Olihan Jyväskylällä asema suomenkielisen koulutuksen vankkana keskuksena.

Tammikuun alussa 1918 eli 100 vuotta sitten lehden nimi muuttui Keskisuomalaiseksi, kun Keski-Suomi ja Jyväskylässä ilmestynyt toinen sanomalehti Suomalainen yhdistyivät yhdeksi lehdeksi.

Keskisuomalaisenkin nimi oli vahva viesti. Lehti kertoi olevansa tämän alueen ihmisten lehti ja myös oman alueensa puolesta. Keskisuomalaisen nykyinen linja löytyy joka sunnuntai pääkirjoitussivun vasemmasta alareunasta nimellä Lukijalupaus. Siinä on tiivistetysti lehden linja. Siinä konkretisoituvat asiat, joiden puolesta Keskisuomalainen ottaa kantaa – ja arvot, joita lehti kantaa. Lukijalupaus myös kertoo, mitä asioita lehti erityisesti pyrkii kunakin vuonna uutistyössään seuraamaan.

Ensi vuonna Keskisuomalainen jatkaa Suomi 100-juhlavuoden jatkoksi kansallisen historiamme merkittävien käänteiden seuraamista. Vuoden 1918 tapahtumat sisällissotineen olivat kansallinen tragedia. Kansakunta löysi myöhemmin jälleen yhtenäisyytensä, mutta pitkään vapaussodan-kansalaissodan veriset tapahtumat leimasivat suomalaisten elämää. Sisällissota oli myös tärkeä vaihe maamme itsenäisyyden vakiinnuttamisessa.

Ensi vuonna muuttuu käytännöksi hallituksen sote-uudistus ja maakuntahallinto. Syksyllä käydään maakuntavaalit, jotka konkretisoivat merkittävän uuden hallintomallin Suomeen. Maakuntien merkitys kasvaa. Suomi on silloin kolmiportaisessa hallintomallissa, jossa valtiolla, maakunnilla ja kunnilla on oma tärkeän roolinsa. Suurimpien kaupunkien, kuten Jyväskylän, henkinen merkitys on tulevaisuudessa merkittävä.

Keski-Suomen näkymät ovat valoisat. Työllisyys paranee ja aluetalous kasvaa. Tätä elämänuskoa lehti haluaa edistää.