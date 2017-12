Keski-Suomen kannatti panostaa uuteen sairaalaan

Suomeen on rakenteilla lähivuosina 4,7 miljardilla eurolla sairaalatiloja (KSML 24.12.). Summa on huikea. Käynnissä onkin sairaalojen pudotuspeli, sillä sote-uudistus muuttaa hiljalleen koko erikoissairaanhoitomme rakennetta.

Maan ylivoimaisesti suurin sairaalahanke on Keski-Suomessa. Rakenteilla on uusi keskussairaala, Nova. Se korvaa vanhan sairaalan. Tässä yhteydessä Keski-Suomessa on mahdollisuus tehdä valtava kehitysloikka. Uusi sairaala mahdollistaa työn tehokkuuden noston ja potilaille paljon nykyistä viihtyisämmät olot. Novan hinta on 411 miljoonaa euroa. Tällä panostuksella Keski-Suomen kunnat tekevät tulevaisuutta. Uuden sairaalan pitäisi taata, että Jyväskylässä on tulevinakin vuosikymmeninä tarjolla erittäin laadukasta ja monipuolista hoitoa.

Myös naapurimaakunnissa panostetaan sairaaloihin. Kuopiossa alkaa 164 miljoonan euron sairaalan uudistamisohjelma. Mikkelin keskussairaalaa laajennetaan ja peruskorjataan 106 miljoonalla eurolla ja Tampereen yliopistosairaalaan tulee kolme uutta rakennusta 200 miljoonalla. Seinäjoelle nousee 70 miljoonan uudisrakennus.

Vahva sairaala on jatkossakin maakuntien elinvoimaisuuden tärkeä mittari. Se on kasvavien kaupunkien tärkeä palvelu. Moderni sairaala pärjää tulevaisuuden kilpailussa, jossa yliopistosairaalat ja keskussairaalat ottelevat väistämättä myös keskenään. Hoidon taso ja imago ovat tärkeitä tekijöitä tässä kisassa.

Osassa tulevia sote-alueita tapahtuu tulevaisuudessa voimakasta keskittymistä. Eteläisen ja läntisen Suomen lyhyiden etäisyyksien alueilla tämä on mahdollista ja järkevää. Siellä yksi sairaala vahvistuu ylivoimaiseksi.

Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan muodostamalla sote-alueella on järkevää rakentaa monisairaalajärjestelmä. Jyväskylän keskussairaala Nova, Kuopion yliopistosairaala, Mikkelin keskussairaala ja Joensuun keskussairaala ovat omissa rooleissaan kehittyviä sairaaloita. Jyväskylä ja Kuopio ovat suurimmat sairaalat. Keski-Suomi on väkiluvultaan sote-alueen suurin ja väkimäärältään kasvavin maakunta, joten Novan rakentaminen on ollut aivan oikea päätös.