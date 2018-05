Keski-Suomen kunnat arvostavat paikallista ruokaa

Kuntapäättäjien arvostuksesta päätellen Keski-Suomi voisi julistautua saunamaakunnan lisäksi lähiruoka-Suomeksi.

Keski-Suomen kuntien päättäjät ovat huomioineet vastuullisuuskysymykset elintarvikehankinnoissa muuta Suomea paremmin, ja he haluaisivat lisää paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita kuntien keittiöihin.

Keskisuomalaisten kuntien lähiruokamyönteisyys tuli tietoon tuoreesta kyselytutkimuksesta, jonka toteutti Aula Research Valion toimeksiannosta. Tutkimuksessa kysyttiin elintarvikehankinnoista vastaavilta virkamiehiltä, miten hyvin kunnan elintarvikehankinnoissa huomioidaan eri vastuullisuustekijöitä.

Keski-Suomessa huomioitiin esimerkillisesti raaka-aineiden puhtaus (86%) ja jäljitettävyys (79%). Suurin eroavaisuus muuhun Suomeen verrattuna löytyi silti gmo-vapaiden elintarvikkeiden ja luomutuotteiden huomioimisessa. Keski-Suomessa yli 70 prosenttia kunnista kertoi huomioivansa gmo-vapauden ja 64 prosenttia luomutuotteet strategioissaan. Koko Suomen tasolla vastaava luvut ovat 59 ja 28 prosenttia (KSML 22.5.).

Paikallinen ruoantuotanto on Keski-Suomessa jo nyt iso työllistäjä. Ruoka-ala työllistää yli 4 000 ihmistä, mukaan lukien isot Valion tehtaat Jyväskylässä ja Äänekoskella. Pelkästään maitotiloja on 380. Päätoimisen työn lisäksi moni saa lähiruoasta tervetullutta lisätoimeentuloa, mitä erityisesti maaseudulla on vaikea muilta aloilta löytää.

Keskeisimmäksi haasteeksi lähiruoan osuuden kasvattamiselle kuntapäättäjät näkevät paikallisten elintarvikkeiden vähäisen tarjonnan. Tämä tieto rohkaissee monia maatiloja laajentamaan ja lisäämään tuotantoaan.

Myös hankintaosaamisen puute rajoittaa lähiruoan lisäämistä kunnissa. Kuntiin tarvittaisiin kipeästi lisää koulutusta, kuinka hankintakriteereissä voidaan huomioida paikallisuus nykyistä paremmin ja silti aivan lain mukaisesti.

Maakunnan tuottajille lähiruuan arvostus on myönteinen viesti. Arvostuksen muuttaminen teoiksi ei ole kiinni tahdosta, vaan käytännön hankintaosaamisesta ja tuotteiden saatavuudesta. Näihin pulmakohtiin kannattaa nyt hakea ratkaisuja tuottajien ja kuntapäättäjien yhteisvoimin.