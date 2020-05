Keski-Suomen ratoja ja teitä elvytyspakettiin

Valtakuntaan on teossa suuri elvytyspaketti. Sanna Marinin (sd.) ja Katri Kulmunin (kesk.) hallitus valmistelee lisäbudjettia, jolla halutaan taittaa taantumaa. Teiden ja ratojen parantamiset ovat työvaltaisia investointeja. Hyvät liikenneyhteydet ovat myös talouselämän kannalta tärkeitä. Nopeat yhteydet tehostavat kasvua.

Finnair uhkaa lopettaa lennot Jyväskylään ja neljään muuhun kaupunkiin. Lentoliikenne on alueen kehityksen kannalta oleellista. Lentojen katoaminen voi painaa aluetalouden hitaammalle kehitysuralle kuin se olisi hyvien yhteyksien voimassa ollessa. Lentoliikenteen lopettamisella Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Länsi-Pohja tuomittaisiin taantujiksi.

Maan hallituksen on varauduttava velvoittamaan valtionyhtiö Finnair lentämään kotimaan liikennettä tai sitten valtion on varattava budjettiin rahoitus ostoliikenteelle.

Ostoliikenteessä valtio sitoutuu maksamaan lentojen mahdollisen tappion. Varat tähän ostoliikenteeseen tulisi varata kevään tai viimeistään syksyn lisäbudjettiin.

Keski-Suomen liikenne­yhteyksissä on puutteita. Junayhteys Helsinkiin on aivan liian hidas. Matka junalla kestää nykyisin noin puoli tuntia pidempään kuin parikymmentä vuotta sitten. Useimpien Helsingin junavuorojen matka-aika on lähempänä neljää kuin kolmea tuntia. Junayhteys pitäisi saada alle kolmen tunnin, jotta siitä olisi vaihtoehdoksi lentoliikenteelle.

Nelostie on Vaajakosken ja Hartolan välillä hidas. Joutsan ja Hartolan välinen osuus on mutkainen, kapea, hidas ja vaarallinenkin.

Valtion elvytyspakettiin on saatava tie- ja raideinvestointeja. Joutsan ja Hartolan väli kaipaa pikaisesti vajaan 30 miljoonan euron rahoitusta. Nelostie Äänekoskelta Viitasaaren suuntaan ei ole sillä tasolla, jolla maan pohjois-etelä -suuntaisen eurooppalaisen päätien pitäisi olla.

Jämsä–Orivesi-radan parantamisen alkurahoitus on olemassa, mutta parantamisen vaatima noin 140 miljoonan euron rahoitus pitää saada tuleviin lisä- ja elvytysbudjetteihin. Kaksoisraiteelliset osuudet nostavat matkustusnopeutta.

Marinin ja Kulmunin hallitusta mitataan elvytyspaketeissa. Keski-Suomessa katse on nyt tarkka.