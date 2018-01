Keski-Suomen tiet kaipaavat parempaa hoitoa

Liikennevirasto pyrkii parantamaan maanteiden talvihoitoa uudenlaisilla urakkasopimuksilla. Uusi urakkamalli perustuu tavoitehintaan ja mahdollistaa entistä joustavamman reagoinnin nopeasti muuttuviin keleihin. Jos tavoitehinta ylittyy esimerkiksi runsaslumisen talven vuoksi, kustannukset tasataan Liikenneviraston ja pääurakoitsijan välillä tietyillä suhdeluvuilla (KSML 4.1.).

Maanteiden talvihoito on ollut jo pitkään yleinen tyytymättömyyden aihe erityisesti raskaan liikenteen kuljettajien keskuudessa. Keski-Suomessakin on koettu useita vaaratilanteita ja vakaviakin onnettomuuksia.

Suomessa käytetään maanteiden talvihoitoon vuosittain noin 100 miljoonaa euroa. Summa on pysynyt lähes samana vuodesta 2005, vaikka liikennemäärät varsinkin pääteillä ovat samaan aikaan kasvaneet lähes neljänneksellä. Keski-Suomen liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina Lapin jälkeen eniten koko maassa.

Keski-Suomen päätiet, Nelostie ja Ysitie, kuuluvat pääasiassa toiseksi ylimpään hoitoluokkaan; aivan Jyväskylän keskustan tuntumassa on lyhyet ylimmän hoitotason osuudet sekä etelään että pohjoiseen. Liikennemäärien edelleen kasvaessa ylempään hoitoluokkaan olisi kohtuullista nostaa suurempi osa Nelostiestä.

Pelastuslaitoksen arvion mukaan teiden talvikunnossapidon heikkous on yksi syy siihen, että liikennevahinkojen määrä Keski-Suomessa on kasvanut kymmenessä vuodessa peräti 50 prosenttia. Liukkautta, lunta, sohjoa, räntää ja vettä on ollut teillä aiempaa enemmän. Teiden parempi kunto lisäisi turvallisuutta.

Talvikunnossapidon lisäksi kohennusta kaipaavat teiden päällysteet. Valtion myöntämällä ylimääräisellä korjausvelkarahalla saatiin vuosina 2016–2017 teiden kunnon heikkeneminen pysäytettyä, osassa maata pääteiden kunto jopa parani.

Keski-Suomessakin voitiin iloita reippaasta lisäyksestä tierahoihin, mikä oli ennen muuta Äänekoskelle rakennetun biotuotetehtaan ansiota. ELY-keskusten asiantuntijoiden mukaan vuonna 2018 päällysteisiin käytettävät varat supistuvat lähes kolmanneksen, eli korjausvelka kääntyy taas kasvuun. Hyvään alkuun päässyttä korjausurakkaa olisi syytä jatkaa pitkäjänteisesti. Tätä tarvitsee myös Suomen talous kasvu-uralla pysyäkseen.