Keski-Suomesta mallia lasten osallistamisessa

Tänään vietetään ympäri maailmaa kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin vuonna 1989 hyväksyttyä YK:n lapsen oikeuksien sopimusta sekä herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista meillä ja maailmalla. Tämän vuoden teemana on lasten osallisuus. Keski-Suomessa tällä saralla uraauurtavaa työtä on tehnyt Nuorten Keski-Suomi ry jo 15 vuoden ajan. Yhdistys muun muassa koordinoi Jyväskylän Lasten Parlamenttia ja Keski-Suomen maakunnallista nuorisovaltuustoa.

Viime vuosina yhdistyksen toiminnassa on keskitytty entistä vahvemmin nuorten poliittiseen osallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Samalla toiminta on laajentunut eri puolille Suomea. Niinpä yhdistyksen nimi muuttuu ensi vuoden alussa Nuorten Suomeksi. Laajentuminen kertoo siitä, että Nuorten Keski-Suomi on onnistunut toimimaan esimerkillisellä tavalla lasten ja nuorten osallistamisessa.