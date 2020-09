Keskustalle uusi alku, kokoomus loppusuoralle

Tänään alkavat keskustan ja kokoomuksen puoluekokoukset. Keskustan kaksipäiväinen puoluekokous on Oulussa ja hajasijoitettuna eri puolille Suomea. Kokoomus kokoustaa kolme päivää Porissa.

Keskusta hakee puoluekokouksessa uutta alkua. Puolueen kannatus on historiallisen alhaisella tasolla. Eilen julkistetun Ylen gallupin mukaan kannatus on 11,3 prosenttia.

Katri Kulmuni valittiin vuosi sitten Kouvolassa Juha Sipilän seuraajaksi puolueen puheenjohtajaksi. Kulmuni asetti omaksi tavoitteekseen nostaa keskustan kannatusta ja viedä puoluetta vasemmalle ja palauttaa aluepolitiikka arvoonsa. Keskustan kannatus ei kuitenkaan vuodessa ole noussut.

Niinpä Kulmuni on joutunut haastetuksi. Päähaastajia on kaksi: Annika Saarikko ja Petri Honkonen.Saarikko on saanut kannatusta, sillä hänen esiintymiskykynsä uskotaan nostavan keskustan kannatusta. Honkonen on puolestaan maakuntien asiapoliitikko ja tuore kasvo. Hän voisi uudistaa keskustan julkikuvaa ja politiikkaa.

Keskustaväki pohtii, mikä voisi nostaa puolueen heikoista kannatusluvuista. Pohdinnan lopputuloksen näemme lauantaina puheenjohtajavalinnassa.

Puheenjohtajan lisäksi keskusta valitsee varapuheenjohtajat. Ehdolla ovat Hilkka Kemppi Päijät-Hämeestä, Pasi Kivisaari Pohjanmaalta, Riikka Pakarinen Uudeltamaalta ja Petri Honkonen Keski-Suomesta. Kisasta tulee kova.

Kokoomuksen kokouksessa on erilaiset tunnelmat kuin keskustalla. Petteri Orpoa ei puheenjohtajana kukaan haastanut. Silti on todennäköistä, että Orpo aloittaa Porissa viimeisen kaksivuotiskautensa kokoomuksen johdossa. Seuraaviin eduskuntavaaleihin puolue menee uusilla kasvoilla.

Varapuheenjohtajaksi ovat pyrkimässä nykyinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen sekä kansanedustajat Elina Lepomäki ja Mari-Leena Talvitie. Häkkäsen ja Lepomäen kannatuksesta tehdään arvioita siitä, kumpi on vahvemmilla Orpon seuraajaksi. Häkkänen on ollut suosikki, mutta hän on kovin varovainen linjauksissaan. Lepomäki on tiukan oikeistolaisella linjalla.

Puoluekokousviikonloppu ratkaisee keskustan johtajuuden ja antaa viitteitä kokoomuksen suunnasta.