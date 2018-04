Keuruun voitto tuo iloa koko Keski-Suomeen

KeuPa HT otti maanantai-iltana Mestiksen mestaruuden. Vielä muutama vuosi sitten pelaajat keräsivät kolehtia keskuudessaan, jotta joukkue pystyi pelaamaan suomensarjassa. Nousu Mestikseen toi jo neljännellä kaudella mestaruuden.

KeuPa on esimerkki vahvasta tahdosta ja uskosta omaan toimintaan. Keuruulla asuu 9900 ihmistä. Mestiksessä pelaaminen on ihme tällä väkimäärällä, mutta Keuruulla siihen on löydetty oivat tavat. KeuPa on tehnyt yhteistyötä niin Rauman Lukon kuin Jyväskylän JYPinkin suuntaan.

Keuruulla on syytä iloita mestaruudesta. Näistä hetkistä kannattaa nauttia silloin, kun ne ovat kohdalla ja silloin, kun niitä on. Menestystarinat eivät ole ikuisia eivätkä niiden tarvitsekaan olla. Urheilusaavutukset luovat yhteisöllisyyttä ja myönteisiä hetkiä niin nykyisille kuin entisille keuruulaisille. Urheilu on paikkakunnan identiteetin rakentamista. KeuPa myös monipuolistaa vanhan urheilupaikkakunnan mainetta. Keuruu on ollut vahva hiihtojen järjestäjänä.

Keski-Suomen maakunnallisessa identiteetissä urheilu on yksi tukipiste. Urheilun ympärillä ihmisten on helppo kokea yhteisiä hetkiä. Siksi vaikkapa JYPin, Kirittärien, Happeen ja monien muiden seurojen työ on tärkeää kaikille ihmisille eikä vain urheiluväelle. Kulttuurilla on samanlainen yhteisöllinen merkitys.

Keski-Suomen näkymät ovat myönteiset. Kuntien talousluvut ovat lähes järjestään olleet viime vuodelta myönteisiä. Yritysten liikevaihdot kääntyivät selvään kasvuun jo toista vuotta sitten. Keski-Suomi oli maamme talou­dellisen nousun kärkijoukoissa. Myös tänä vuonna yritysten ja kuntien näkymät ovat hyvät.

Tänään vietetään Keski-Suomen päivää. KeuPan menestys kertoo siitä, että Keski-Suomen vahvuus tulee moninaisuudesta. Jokaisella maakunnan 19 kunnalla on omat kasvonsa. Jyväskylässä asuu yli puolet maakunnan väestöstä, mutta Keski-Suomi ei ole vain Jyväskylä. Tulevaisuudessa kuntien määrä saattaa vähentyä, ja Jyväskylän sekä maakunnan rooli vahvistua. Silti on muistettava, että tulevaisuuden KeuPoja voi tulla aivan yllättävistäkin paikoista.