Kiinalaisten ei pidä antaa rohmuta metsävarojamme

Suomeen on suunnitteilla jopa viisi sellutehdasta ja yksi biojalostamo. Metsä Group kertoi viime viikolla, että yhtiö aloittaa esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Se voi johtaa yli miljardin maksavan uuden biotuotetehtaan rakentamiseen tai nykyisen sellutehtaan osittaiseen uudistamiseen.

Kuopion biotuotetehdashanke eteni äsken yhden askeleen, kun kiinalainen Hengan tuli mukaan omistajaksi. Kuopion laitos maksaisi 1,4 miljardia. Kiinalainen Hengan on ilmoittanut, että se voisi omistaa laitoksesta 49 prosenttia.

Kemijärvelle suunnitellaan lähes miljardi euroa maksavaa sellutehdasta. Sen pääomistajaksi on tulossa kiinalainen Shanying. Rakentaminen voi alkaa jopa kesällä ja tehdas olisi silloin valmis 2020.

Kemiin on suunniteltu suurta biojalostamoa. Siinä valmistettaisiin muun muassa autojen biopolttoaineita. Rakentaminen maksaisi 900 miljoonaa euroa. Hankkeen takana on kiinalainen Kaidi. Se odottaa ympäristöselvitysten valmistumista ja EU:n uusiutuvan energian direktiiviä.

Näiden lisäksi puheissa on sellutehtaiden rakentaminen Haapajärvelle ja Paltamoon. On selvää, että kaikki hankkeet eivät toteudu. Suomeen kuitenkin mahtuu Äänekosken valmistuttuakin uusia sellu- ja biotuotetehtaita. Sellun ja biotuotteiden kysyntä kasvanee maailmalla tasaisesti.

Metsä Group on suomalaisena yhtiönä investoinut kotimaahan. Äänekosken tehtaan investointipäätös oli henkisesti merkittävä. Se avasi suurivestointien tulpan. Siihen saakka metsäteollisuudessa oli vain korvausinvestoitu ja korjattu koneistoja.

Kiinalaiset ovat maailmalla keräämässä raaka-aineveroja hallintaansa. Kommunistisena yksipuoluediktatuurina maa on kaukana demokratiasta ja aidosta vapaasta markkinataloudesta. Talous on siellä valtiopuolueen työkalu. Suomen on syytä olla tarkkana siinä, että raaka-ainevaramme tai keskeiset yrityksemme eivät joudu Kiinan haltuun. Kiina valtasi ensin raaka-ainevaroja Afrikasta ja nyt jo useamman vuoden katse on ollut länsimaissa.

Kiinalaiset investoinnit ovat sopivassa mittasuhteessa hyvä asia. Metsäteollisuudessa on kuitenkin tärkeää, että myös kotimaiset yritykset kehittyvät, jotta metsävarat tuottavat ensisijassa suomalaisille.