Kokoomuksen värinä ruokki loikkarikohua

Savonlinnalaisen kansanedustajan Kaj Turusen loikka sinisistä kokoomuksen sai tiistaina aikaan luottamuspulan hallituspuolueiden välille. Kohu oli tapahtumiin nähden ylimitoitettu. Puolueloikkia on tapahtunut kautta aikain. Kyse on yksittäisten edustajien ratkaisuista, jotka toki vaikuttavat puolueiden voimasuhteisiin.

Nyt ydin on sinisten heikkous. Sinisten kannatus on ollut muutaman prosentin tasolla ja puolueella ei ole aitoa poliittista tulevaisuutta. Yksittäiset kansanedustajat miettivätkin näkymiään. Turusella on paremmat mahdollisuudet uusia paikkansa kokoomuksessa kuin sinisissä. Epäilemättä sinisissä on myös muita edustajia, jotka pohtivat tilannetta. Loikat kokoomukseen, keskustaan tai sosiaalidemokraatteihin eivät ole mahdottomia.

Kohun osatekijä oli kokoomuksen horjahtelu. Harry Harkimon viimeviikkoinen näyttävä ero kokoomuksesta ja oman poliittisen liikkeen perustaminen Mikael Jungnerin kanssa söi Petteri Orpon asemaa. Harkimon kapinaliikkeen taustalla on vivahteita kokoomuksen puheenjohtajakisan aikanaan hävinneen mutta kovalla äänimäärällä Helsingin pormestariksi nousseen Jan Vapaavuoren toiminnasta. Kokoomuksessa on hajaannuksen värinää, joka syö puheenjohtajan asemaa – hetkellisesti.

Orpo pyrki paikkaamaan Turusella Harkimon lähtöä. Nyt kohu kuitenkin kääntyi osin Orpoa vastaan. Hallituskumppanit leimasivat kokoomuksen takaketkuksi, kun Orpo ei kertonut Turusesta edes samana aamuna Juha Sipilälle (kesk.) tai Sampo Terholle (sin.) hallituspuolueiden puheenjohtajien tavatessa.

Koko tapahtumaketju on saanut aivan liian suuren painoarvon julkisessa keskustelussa. Harkimon lähtö ei kokoomusta tuhoa, ei edes käytännössä heikennä. Turusen lähtö sinisistä ei sinisiä murenna, jos muut kansanedustajat ovat puolueeseen sitoutuneita. Sinisten totuuden hetki on sen jälkeen, kun sote- ja maakuntauudistus on eduskunnassa hyväksytty. Hallituksen viimeisen puolen vuoden aikana puoluesiirtymisiä voi tulla lisää.

Istuvan hallituksen tulevaisuus on kiinni sote- ja maakuntauudistuksen läpimenosta. Jos se kaatuu, menee hallituskin nurin. Mikään muu hallitusta ei enää ennen vaaleja kaada, sillä se voisi jatkaa periaatteessa vaikka vähemmistöhallituksena.