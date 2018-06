Kolmen kisa sähköistyi puoluekokouksissa

Viime viikonlopun puoluekokoukset kirkastivat suurten puolueiden välistä kilpailutilannetta. Kokoomus ja keskusta käyvät pian rajun taistelun suurimman porvaripuolueen asemasta. Tuo kamppailu ratkaisee samalla Juha Sipilän (kesk.) ja Petteri Orpon (kok.) jatkon. Pienemmäksi jäänyt porvaripuolue tulee vaihtamaan puheenjohtajaansa vaalien jälkeen.

Kokoomuksella on etulyöntiasema hegemoniakamppailussa. Sen kannatus on mielipidetiedusteluissa ollut selvästi korkeammalla kuin keskustan. Puoluekokouksessa Sipilä julisti vahvasti, että hän pyrkii viemään keskustan vaalivoittoon ja säilyttämään keskustalla suurimman puolueen aseman. Sipilän puhe olikin eteenpäinkatsova ja jopa moderni drooneineen ja apilanlehtineen verrattuna Orpon perinteiseen esitelmään. Orpon puheesta puuttui palo ja tahto.

Sipilällä on jyrkkä vuori noustavanaan. Keskustan on onnistuttava keräämään viime vaalien tapaan yrittäjät, keskilinjaiset porvarit ja perinteinen keskustaväki taakseen. Orpon ongelmana on puolueen kupliminen eli Jan Vapaavuoren, Harry Harkimon, Elina Lepomäen ja Susanna Kosken kapinaliikkeet. Kokoomus onkin hukannut voittajapuolueen leiman ja taistelee nyt monella rintamalla.

SDP on mielipidetiedustelujen mukaan noussut suurimmaksi puolueeksi ja saanut pysyvän tuntuisesti kannatusta. Aktiivimalli ja monet muut hallituspuolueiden työmarkkinoita koskevat muutokset ja ehdotukset vyöryttävät äänestäjiä SDP:n selän taakse suojaan.

SDP ottelee nyt kokoomuksen kanssa suurimman puolueen asemasta. Kokoomuksen on kamppailtava kannatuksesta SDP:n ja keskustan lisäksi vihreiden kanssa. Vihreiden ja kokoomuksen välillä on ollut perinteisesti siirtymää. Varsinkin koulutetut kaupunkilaiset liikkuvat vilkkaasti näiden kahden puolueen välillä.

Vihreät ovat melko varma seuraavan hallituksen hallituspuolue. Se näkyy puolueen politiikassa. Lausunnot ovat niin rauhallisia, että vihreät on putoamassa julkisuuden marginaaliin. Koulutuskin on jo jokaisen puolueen ohjelmassa. SDP vie opposition äänen ja porvaripuolueiden kamppailu täyttää muun tilan. Kun perussuomalaiset ovat pudonneet Jussi Halla-ahon passiivisuuden takia pienpuolueeksi, pahan Halla-ahon vastustaminen ei tuo enää äänestäjiä vihreille.