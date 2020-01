Konsultti tarvitaan, mutta jääviys täytyy huomioida

Energiayhtiö Alvan vähemmistöosuuden myyntiä valmistelee kaupungin toimeksiannosta konsulttiyhtiö KPMG. Kaupunki on tehnyt sen kanssa sopimuksen, joka on yrityskaupoissa normaali. KPMG on neuvonantaja, joka taustoittaa kauppaa ja auttaa arvioimaan myytävän osuuden arvoa.

On hyvä, että kaupunki on ottanut osaavan neuvonantajan. Se parantaa mahdollisuuksia tehdä onnistunut kauppa.

KPMG ei kuitenkaan ole neutraali taho arvioimaan, kannattaako kaupungin myydä osuutta Alvasta. KPMG:lle on leivottu kaupan toteutumisesta onnistumisbonus. Se tarkoittaa, että neuvonantajasopimuksella pyritään ja KPMG pyrkii kauppaan.

Alvan myynnin pohdinnasta vastuu on kaupungin johdolla ja poliitikoilla. Heidän on arvioitava, onko myynti kaupungin ja kaupunkilaisten etu. Ja millä hinnalla se olisi etu ja millä ei. Lisäksi kaupungin pitää olla kunnianhimoisempi hinnan suhteen kuin konsulttiyhtiön, sillä konsultti haluaa onnistumisbonuksensa.