Koreoiden tie kohti rauhaa on ollut yllättävän tasainen

Liennytyksen kevät Korean niemimaalla on monien yllätykseksi edennyt kohti suurta sovintoa ilman takaiskuja.

Maailmaa aseohjelmillaan pelotelleen Pohjois-Korean oikukkaan johtajan Kim Jong-unin uudenvuoden puheesta alkanut kehitys johti ensin Pohjois-Korean osallistumiseen talviolympialaisiin etelänaapurissaan eli vihollismaassa, sitten huippukokouskaavailuihin, joissa näytetään tavoittelevan tosissaan Korean sodan päättävää rauhansopimusta.

Pohjois-Korea sanoo, että se voi luopua ydinaseistaan, jos sen turvallisuus taataan. Etelä-Korean mukaan pohjoinen on perääntynyt myös perinteisestä vaatimuksestaan Yhdysvaltain kaikkien lähes 30 000:n sotilaan vetämisestä Etelä-Koreasta.

Pohjois- ja Etelä-Korean johtajat tapaavat pian harvinaisessa huippukokouksessa, jossa pohjustetaan vielä harvinaisempaa huipputapaamista, Pohjois-Korean Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kohtaamista touko-kesäkuussa.

Korean sota päättyi vuonna 1953 ilman lopullista rauhansopimusta, joten teknisesti maat ovat yhä sodassa. Etelä-Korea on vahvistanut neuvotelleensa jo Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean kanssa rauhansopimuksesta, ja Trump on hyväksynyt ajatuksen rauhan solmimisesta. Osana valmisteluja Yhdysvaltain tulevaksi ulkoministeriksi kaavailtu keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Mike Pompeo kävi pääsiäisenä salaa Pohjois-Koreassa. Pohjois-Korean työväenpuolueen keskuskomitea kokoontui tällä viikolla yllättäen keskustelemaan ”tärkeän historiallisen ajanjakson uuden vaiheen poliittisista kysymyksistä”.

Korean niemimaan kriisissä on vuosikymmenien ajan totuttu yllättäviin käänteisiin, jotka romuttavat myönteiset kehityskulut. Epävarmuutta ilmassa on paljon myös nyt, kun sekä Pohjois-Korealla että Yhdysvalloilla on perin arvaamattomat johtajat.

Trump sanoo olevansa valmis vaikka marssimaan ulos tapaamisesta, jos se ei näytä tuovan tuloksia. Vakava uhka suuren sovinnon siunaamiselle on Yhdysvaltain ja Kiinan välien kiristyminen lähes kauppasodaksi. Korean sodassa Kiina soti Pohjois-Korean puolella ja on ollut maan ainoa liittolainen. Yhdysvaltain tavoin Kiina on sodan aseleposopimuksen allekirjoittaja. Molempia suurvaltoja tarvitaan myös rauhansopimuksessa.