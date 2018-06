Korkeakoulutusta lisättävä reippaasti

Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtajan, professori Jussi Välimaan mukaan Suomessa on lisättävä korkeakoulujen aloituspaikkoja. Hän pitää tätä ainoana pysyvänä ratkaisuna siihen, että nuoret saataisiin nopeammin korkeakouluihin (KSML 7.6.).

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 uusista ylioppilaista peräti 71 prosenttia ei jatkanut samana vuonna tutkintotavoitteista opiskelua. Moni joutuu hakemaan korkeakouluihin vuosia, ennen kuin saa opiskelupaikan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yrittänyt helpottaa koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten asemaa ensikertalaiskiintiöillä. Suunnitteilla on myös koulutusseteli avoimen korkeakoulun opintoihin. Välimaa ei usko tällaisen ”kikkailun” poistavan ongelmaa. Hän on siinä aivan oikeassa.

Suomi tunnettiin aiemmin kansainvälisesti korkean koulutuksen maana. Nyt on toisin. Koulutuksesta on tullut niukkuushyödyke, mikä näivettää kaikkea kehitystä. Korkeakoulutusta on lisättävä reippaasti.