Korruptioriskit on tunnistettava ennalta

Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset ovat usein tuskallisen vaikeita, joskaan vaikeudet eivät ole ylitsepääsemättömiä. Sellaisen muutoksen äärellä olemme nyt sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa eli sotessa.

Suuriin yhteiskunnallisiin murroksiin sisältyy usein myös riskejä, niin myös soteen. Asiaan huomiota kiinnittäneet rikosoikeuden professorit varoittavat soten uusien hallintorakenteiden ja kokemattoman virkakoneiston olevan yhdistelmä, joka on altis korruptiolle (Yle 5.2.).

Sote-hallinto on vasta hahmottumassa. Jo nyt tiedetään, että uudistuksessa yksityisille sote-firmoille on jaossa noin kuusi miljardia euroa palvelujen järjestämiseen. Summa on kolmannes koko sote-menoista.

Professoreiden varoittelu ei ole kapuloiden lyömistä rattaisiin ja uudistuksen tyrmäämistä. Se on tärkeä näkökulma, joka on otettava vakavasti nyt, kun rakenteita vielä sorvataan. Korruption mahdollistavat vaaranpaikat pystytään vielä tukkimaan.