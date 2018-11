Kotiseuturakkaus synnytti rallitallin Puuppolaan

Jyväskylän maine maailman ralliautoilun ykköskaupunkina vahvistui entisestään viikonvaihteessa, kun Puuppolan komeissa peltomaisemissa toimiva Tommi Mäkinen Racing Oy nappasi MM-rallin merkkimestaruuden. Ralliautoilun nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen on nyt kaikkien aikojen ensimmäinen kuljettaja, joka on pystynyt nappaamaan myös tallipäällikkönä mestaruuden.

Olipa rallista urheilulajina mitä mieltä tahansa, Mäkisen sitkeälle työlle ja kotiseuturakkaudelle on syytä kaikkien keskisuomalaisten nostaa hattua. Ei ole lainkaan itsestäänselvyys, että rallitallin kotipaikka on juuri Jyväskylä.

Toyotalla oli aiemmin mittava ralliautotehdas Saksan Kölnissä, mutta Mäkinen halusi toiminnan kotikonnuilleen Puuppolaan. Toyotan WRC-autot suunnitellaan, kehitetään ja rakennetaan Mäkisen lapsuusmaisemissa. Hulppeiden tehdashallien sijasta alansa huippuihin kuuluvat insinöörit ja mekaanikot työskentelevät muun muassa vanhassa viljakuivaamossa (KSML 19.11.).

Tallin tuomisessa keskelle maaseutua Mäkisen esikuva oli Malcolm Wilsonin johtama M-Sport, joka on rakentanut Fordin ralliautoja liki 20 vuotta syrjäisessä Cockermouthissa Britanniassa.

Mäkisen rallitallin menestys haastaa toivottavasti muitakin yritystoimintaa suunnittelevia pohtimaan maaseudun mahdollisuuksia. Maailman huipulle voi nousta myös peltojen keskeltä; kaikkea toimintaa ei tarvitse keskittää ruuhkaisten suurkaupunkien liepeille.

Tallin kokonaisvahvuus on 145 henkeä. Heistä 95 paiskii töitä Puuppolassa. Maaseutu voi olla jopa kilpailutekijä työvoiman houkuttamisessa: luonnonrauha on monelle parasta elämänlaatua.

Rallitallin taloudellinen merkitys Keski-Suomelle on merkittävä. Tommi Mäkinen Racing Oy nousi viime vuonna maakunnan seitsemänneksi suurimmaksi yhteisöveron maksajaksi yli 1,5 miljoonan euron potilla. Välillisiä hyötyjä Jyväskylän tunnetuksi tekemisessä on vaikea edes mitata.

Keski-Suomi on rallin ykkösmaakunta maailmassa. Täältä on lähtöisin Mäkisen lisäksi monta muutakin huippukuljettajaa. Jokavuotinen MM-osakilpailu on nostettu useana vuonna sarjan parhaiten järjestetyksi. Ja nyt on tullut todistetuksi, että Keski-Suomessa syntyvät myös maailman parhaat ralliautot.