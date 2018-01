Koulua on kehitettävä pojille sopivaksi

Nuorten miesten syrjäytyminen alkaa jo koulusta. Kun opintiellä tökkii, myöhemmän elämän edellytykset jäävät laihoiksi.

Nuorten miesten työllistyminen on heikentynyt vuoden 2008 jälkeen merkittävästi. Samanikäisten (hieman yli 20-vuotiaiden) naisten työllisyysaste on pysynyt taantuman aikaan jokseenkin muuttumattomana. Syynä tähän on nuorten miesten heikko koulutus tai koulukäynnin jääminen kokonaan peruskoulun varaan. Tutkijoiden mukaan katse on syytä kääntää kouluun. Siellä ratkaistaan monen tulevaisuus.

Pojat ja tytöt saavat koulussa periaatteessa samanlaiset mahdollisuudet oppia. Pojat kuitenkin saavat keskimäärin heikompia numeroita. Vian voi sanoa olevan pojissa, mutta ehkä asiaa pitäisi katsoa toisin silmin. Koulua pitäisi kehittää niin, että se tukee nykyistä paremmin poikien oppimista. Silloin pitäisi kehittää opetustapoja ja keskustella myös opettajien ammattikunnan sukupuolijakaumasta.