Koulutuksen kysyntä ja tarjonta tasapainoon

Suomalaisia voi hyvällä syyllä pitää innokkaina kouluttautujina. Tilastokeskuksen mukaan 18–64-vuotiaista lähes puolet on osallistunut viime vuonna aikuiskoulutukseen. Se tarkoittaa, että 1,6 miljoonaa suomalaista on halunnut palata tavalla tai toisella opintielle.

Verkko-opetus ja erilaiset etäopiskelumahdollisuudet ovat kehittyneet kankeiden alkuvaiheiden jälkeen huimasti. Etäopiskelumahdollisuudet poistavat koulutuksesta myös alueellista epätasa-arvoa, kun esimerkiksi luento-opetusta on mahdollista saada verkon välityksellä.

Verkko-opetuksen laajeneminen on todennäköisesti lisännyt työssäkäyvien aikuisopiskelijoiden kiinnostusta hakeutua lisäkoulutukseen.

Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) suosituimmat aikuiskoulutuksen kurssit täyttyvät muutamassa minuutissa. Sama tilanne on varmasti monessa muussakin oppilaitoksessa, joka tarjoaa täydennyskoulutusta, avointa korkeakouluopetusta ja erikoistumiskoulutusta. Juuri nämä kouluttautumistavat ovat aikuisopiskelijoiden suosiossa.

Koulutusryhmien nopea täyttyminen kielii siitä, että koulutuksen kysyntä ja tarjonta ovat pahasti epätasapainossa. Näin ei tulisi olla.

Koulutuksen ei pidä olla niukkuushyödyke, jota on tarjolla vain osalle halukkaista. Päinvastoin: koulutuksesta olisi oltava pysyvästi ylitarjontaa, jotta oppimisen intoa ja mahdollisuuksia ei torpattaisi ”myymällä ei-oota”.

Koulutuspaikkaa ilman jääminen aiheuttaa varsinkin nuorten elämässä tyhjäkäyntiä ja epätoivottavia välivuosia.

Tilanne ei ole juurikaan parempi jo työelämässä olevilla aikuisilla, jotka haluaisivat täydentää osaamistaan mutta eivät saa paikkaa tarvitsemastaan koulutuksesta. Tämä luo työelämään piiloon jäävää tehottomuutta: työyhteisö ja työnantaja jäävät ilman uusinta tietoa ja taitoa, jota työntekijä itse oli halukas hankkimaan.

Suomen nouseminen takavuosien köyhästä valtiosta yhdeksi vauraimmista yhteiskunnista on nimenomaan koulutuksen ansiota. Koulutus on ollut Suomen menestyksen tekijä. Tästä on pidettävä jatkossakin kiinni. Koulutus kannattaa aina.