Koulutus takaa talouskasvua

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) esittää huhtikuun kehysriihessä tuntuvaa lisärahoitusta työvoiman muunto- ja täydennyskoulutukseen. Kyse voi olla jopa muutaman kymmenen miljoonan euron lisärahasta, mikäli hallitus pääsee asiasta sopuun (KSML 28.3.).

Ehdotus on erinomainen. Puutteellinen koulutus on tänä päivänä yksi merkittävimmistä työllistymisen esteistä. Keski-Suomessa on jo lukuisia yrityksiä, joilla on vaikeuksia löytää riittävästi osaavaa työvoimaa.

Yli puolelta miljoonalta työikäiseltä suomalaiselta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Heidän nykyistä 40 prosentin työllisyysastettaan voidaan täsmäkoulutuksella tuntuvasti kohentaa.

Kun Suomessa samaan aikaan on sekä työttömyyttä että työvoimapulaa, koulutusta tehokkaampaa ratkaisua työvoiman kohtaanto-ongelmaan on vaikea löytää. Lisäksi toki tarvitaan keinoja työvoiman alueellisen liikkuvuuden vauhdittamiseksi.