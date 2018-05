Kuntien elinvoima paranee yrittäjä- myönteisyydellä

Muuramen kuntapäättäjät saivat jälleen kerran tunnustusta yrittäjämyönteisyydestään, kun Muurame nousi pienten kuntien ykköseksi valtakunnallisessa Suomen Yrittäjien Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyssä. Jopa kaikkien mukana olleiden kuntien vertailussa Muurame oli toiseksi paras; ykköseksi nousi 10 000 – 50 000 asukkaan sarjan voittanut Lieto.

Yrittäjäystävällisyys on siivittänyt Muuramen menestystä jo vuosikymmenten ajan, mistä Teollisuuskylä on hyvä esimerkki. Muuramesta löytyy isoja kansainvälisesti menestyneitä yrityksiä, kuten Harvia, mutta kunta on hyvä kasvualusta myös pienille yrityksille. Tästä oiva osoitus on Muuramen kunnan ja yrittäjäyhdistyksen tuore valinta vuoden Nuoreksi yrittäjäksi: liiketoimintaansa merkittävästi kahden vuoden aikana kasvattanut viisi henkilöä työllistävä perheyritys Ommellinen Oy.

Toinen keskisuomalainen menestyjä valtakunnallisessa vertailussa oli Jyväskylä, joka nousi suurten kaupunkien sarjan toiseksi. Sijoitus parani vuodesta 2016. Tämä kertoo siitä, että päätös keskittää yritysten tukeminen kaupungin omaan elinkeinoyksikköön oli onnistunut.

Jyväskylän elinkeinoyksikkö tarjoaa palveluja yritysten neuvontaan, kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan laajentumiseen. Erinomaiseksi avuksi on osoittautunut muun muassa maksuton ”avaimet käteen” -sijoittumispalvelu, jota kaupunki tarjoaa Keski-Suomen ulkopuolelta liiketoimintaansa Jyväskylään laajentaville yrityksille.

Keski-Suomen kunnista yrittäjämyönteisyyden kärkeen nousivat myös Toivakka, Keuruu, Kyyjärvi, Viitasaari, Karstula ja Laukaa. Häntäpäähän jäivät Hankasalmi, Äänekoski ja Petäjävesi. Biotalouskeskittymän imussa Äänekoskella olisi hyvät edellytykset nostaa sijoitustaan.

Yrittäjämyönteisyys on entistäkin vahvemmin kuntien työsarkaa tulevina vuosina, kun maakuntauudistuksen jälkeen elinvoimapolitiikasta tulee yksi kuntien keskeisimpiä tehtäviä. Elinvoimapolitiikassaan onnistuva kunta houkuttaa uusia yrityksiä, ja vahvistaa jo toimivien kasvun mahdollisuuksia. Yrittäjämyönteisyys säteilee hyvinvointia laajasti koko kuntaan verotulojen ja työpaikkojen kasvun kautta. Yrittäjäystävällinen kunta on menestyvä kunta.