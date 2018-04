Kuolemanrangaistus on vallankäytön väline

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1977. Tuosta vuodesta lähtien järjestö on kampanjoinut myös kuolemanrangaistuksen poistamiseksi. Vuonna 1977 kuolemanrangaistuksen oli lakkauttanut vain 16 valtiota, nyt jo 106.

Amnestyn tuore raportti kertoo teloitusten ja kuolemantuomioiden vähenneen viime vuonna maailmanlaajuisesti. Luvuissa ei tosin näy maailman ahkerin teloittaja Kiina, joka luokittelee kuolemanrangaistukset valtionsalaisuuksiksi.

Kuolemanrangaistus rikkoo peruuttamattomuudessaan perustavaa ihmisoikeutta elää. Se ei estä rikollisuutta, sen pelotevaikutus on kiistetty ja se on usein syrjivä, myös rikkaissa maissa kuten Yhdysvalloissa ja Japanissa. Erityisen usein se liittyy vääristyneisiin oikeusjärjestelmiin, joissa sitä käytetään poliittisena aseena. Kuolemanrangaistuksen vastustaminen on perustellusti yhteiseurooppalainen arvo ja osa Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaa.