Lääkärihelikopterille tukikohta Jyväskylään

Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa hätätilapotilaiden yhdenvertaisuus ensihoitolääkärin saatavuudessa on oikeusasiamiehen mukaan ollut heikkoa. Tilanne korjaantuu pian, sillä kyseisiin maakuntiin perustetaan lääkärihelikopterien uudet tukikohdat.

Pitkien etäisyyksien maassamme lääkärihelikopteriverkosto on välttämätön. Nyt pelastushelikopteri on Turussa, Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Vantaalla ja Rovaniemellä. Lääkärihelikopteritoiminnan järjestämisvastuu aiotaan jatkossa keskittää Pirkanmaalle. Muutos on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistusta.

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla (7.5.) aiheellisesti todettiin, että Jyväskylä on katvealue. Jyväskylä on yhtä aikaa sekä sumpussa että keskellä. Jyväskylän sijainti on kyllä keskeinen, mutta aluetta haittaavat hankalat liikenteelliset olosuhteet kuten Nelostien tukkoisuus. Keski-Suomella olisikin vahvat perusteet edellyttää lääkärikopterin sijoittamista Jyväskylään.