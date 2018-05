Lähi-idän kiristynyt tilanne on myös Euroopan huoli

Jännitys Lähi-idässä on kiristynyt tällä viikolla huolestuttavasti. Keskiviikon vastaisena yönä Israel iski ohjuksin Syyrian pääkaupungin Damaskoksen lähelle. Torstaina Syyriasta ammuttiin raketteja kohti Israelin sotilastukikohtia, ja tätä seurasi Israelin voimakas ilmaisku kymmeniin kohteisiin Syyriassa.

Vaikka Israel on iskenyt Syyriaan, maan todellinen vastustaja on Iran. Keskiviikon ohjusisku oli kohdistettu Iranin ja sen tukeman Hizbollah-järjestön asevarastoon. Raketteja ampuivat Syyriassa olevat iranilaisjoukot, ja Israelin ilmaisku oli suunnattu Syyriassa sijaitseviin iranilaiskohteisiin.

Syyrian sisällissotaa tarkkailevien järjestöjen mukaan Israelin kahdessa iskussa kuoli yhteensä yli 40 sotilasta.

Iranin ja Israelin suhdetta on viime aikoina kiristänyt Syyrian hallituksen joukkojen aseman vahvistuminen maan sisällissodassa. Iranin sotilaallisesti tukeman osapuolen menestyminen taisteluissa on vahvistanut myös Iranin asemaa Israelin rajojen lähistöllä.

Ratkaiseva sysäys iskuille saattoi kuitenkin olla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tiistaina tekemä päätös vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta. Trumpin ratkaisu asemoi Yhdysvallat entistäkin tukevammin Israelin rinnalle Irania vastaan ja vahvisti Lähi-idän osapuolten vastakkainasettelua.

Kiristyneessä asetelmassa on suursodan aineksia, sillä Iranin liittolaisiin kuuluu myös Venäjä. Tilanne ei toki Lähi-idässä ole uusi, eikä täysimittaista sotaa välttämättä yksikään osapuoli halua. Ulkopoliittista uhkapeliä myös Lähi-idässä pelaavan Trumpin motiiveista on jälleen kerran esitetty ristiriitaisia arvioita, mutta tilanteen kehittymisessä hänen roolinsa on keskeinen.

Saksan ja Ranskan johtajat ovat peräänkuuluttaneet malttia Lähi-idän kriisin osapuolilta. Euroopalla onkin monta perustetta yrittää rauhoittaa tilannetta. Yhdysvaltain ja Iranin välien kiristyminen uhkaa haitata eurooppalaisten yritysten liiketoimintaa Iranissa. Kriisin laajeneminen sodaksi puolestaan olisi tuhoisaa inhimillisestä näkökulmasta ja lisäksi kasvattaisi merkittävästi Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten ja pakolaisten määrää.