Lähi-idässä on nyt monta kriisipistettä

Jännitys vain kiristyy eri puolilla Lähi-itää. Siinailla Egyptin maa-, meri- ja ilmavoimat toteuttaa suuroperaatiota islamistikapinallisia vastaan. Irak on yhä sekasorrossa. Jemenissäkin soditaan. Kirein tilanne on Syyriassa, jossa sota on jatkunut pian kahdeksan vuotta.

Eteläisessä Syyriassa viikonloppuna koettua yhteenottoa pidetään Israelin ja Syyrian hallitusta tukevan Iranin vakavimpana vuosiin. Israelin ilmaiskuissa Syyriaan ammuttiin alas israelilainen hävittäjä. Pohjoisessa Syyriassa Turkki jatkaa sotaretkeään Syyrian kurdeja vastaan. Myös Turkki koki viikonloppuna tappioita, se menetti useita sotilaita ja sotilashelikopterin.

Tilanne Syyriassa on kaikin tavoin sekava. Syyrian hallitus on juuri nyt vahvoilla, ja Israel pelkää, että myös sen toisen perivihollisen Iranin läsnäolo Syyriassa jää pysyväksi. Pohjoisessa kurdit ovat olleet kansainvälisen yhteisön tehokkain nyrkki taistelussa ääri-islamistien Isis-järjestöä vastaan. Yhdysvallat on aseistanut Syyrian kurdeja. Kaukana ei enää ole tilanne, jossa sotilasliitto Naton johtovallan varustamat joukot ja armeijaltaan toiseksi vahvimman Nato-maan joukot taistelevat toisiaan vastaan.

Länsimaat pelkäävät Turkin ärsyttämistä, sillä Turkkia on tarvittu Euroopan pakolais- ja siirtolaisvirtojen patoamisessa. Myöskään Turkin ja Venäjän välien ei toivota enää paranevan. Pelinappuloiksi jääneet kurdit saavat nyt epäsuoraa tukea aiemmalta viholliseltaan Syyrian hallitukselta.

Venäjä varoittaa, ettei sen liittolaismaassa Syyriassa olevien sotilaiden hengen vaarantamista voi hyväksyä. Yhdysvallat korostaa, että sen liittolaisella Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Syyrian siviilejä ei puolusta kukaan – pelkästään helmikuun ensimmäisen viikon ilmaiskut surmasivat heitä yli tuhat.

Turkissa ja Iranissa johtajat katsovat kovuuden lisäävän arvovaltaansa. Samalla kasvavat kuitenkin myös sisäpoliittiset jännitteet – näin voi käydä Israelissakin, jossa pääministeri Benjamin Netanjahun on arveltu pyrkivän jännitystä kiristämällä ohjaamaan huomiota pois omasta korruptiotutkinnastaan. Egyptissä presidentti Abdel Fattah al-Sisi hakee jihadistisodasta nostetta ennen ensi kuun presidentinvaaleja. Pelolla hallitseminen on kyynistä politiikkaa mutta perin tuttua Lähi-idässä.