Lapset ja perheet huomioitava koulu- verkkopäätöksissä

Kouluasiat puhuttavat jälleen Jyväskylässä. Suurimmat muutokset ovat käynnissä Palokan suunnalla, jossa rakennetaan uutta Savulahden päiväkotikoulua ja laajennetaan Mankolan ja Keski-Palokan kouluja.

Muutosten myötä Saarenmaan kyläkoulua uhkaa lakkautus. Mannilan ja Mannisenmäen alueilla oppilaaksiottoalueen rajoja siirrellään, sillä laajennuksesta huolimatta kaikki alueen oppilaat eivät mahdu Mankolan kouluun. Vanhemmilla on huolta koulumatkojen kestosta ja turvallisuudesta sekä sisarusten joutumisesta eri kouluihin.

Vastaavat huolet ovat tuttuja muuallakin Jyväskylässä. Uusien ekaluokkalaisten koulupaikoista on tehty juuri päätökset, eikä jokaiselle lapselle ole välttämättä järjestynyt paikkaa siitä lähikoulusta, johon perheessä on oletettu lapsen pääsevän.

Kouluverkkoa koskevilla muutoksilla tavoitellaan tehokasta tilankäyttöä. Kaupungin tavoitteena on luopua kaikista pienistä kouluista vuoteen 2020 mennessä. Oppilaaksiottoalueiden muutoksilla puolestaan oppilaita ohjataan sinne, missä heille on parhaiten tilaa.

Tehokkaan tilankäytön tavoittelemista vaikeuttaa ikäluokkien koon vaihtelu. Syntyneiden määrä kasvoi viime vuosikymmenellä, mutta 2010-luvulla se on kääntynyt laskuun. Tämän vuosituhannen suurimmat ikäluokat ovat tulleet äskettäin kouluikään, mikä on lisännyt tilan tarvetta nopeasti. Kun 2010-luvun pienemmät ikäluokat tulevat kouluikään, kasvu tasaantuu. Ikärakenteessa on kuitenkin eroja kaupungin eri osien välillä.

Tilankäytön tehokkuuden tavoittelu on kannatettavaa, mutta samaan aikaan on muistettava, että päätöksenteon kohteena ovat voimavaroiltaan rajalliset pienet lapset ja lapsiperheet. Lähikoulun pitäisi olla lapselle ja perheelle aidosti tuttu, turvallinen ja läheinen. Ja oppilaaksiottoalueiden tulisi olla siinä määrin pysyviä, että kauempana koulusta asuvien perheidenkin olisi mahdollista ennakoida tulevia päätöksiä ja niiden vaikutusta arkeen.

Koulujen lakkauttamisten ja muiden merkittävien muutosten yhteydessä olisi syytä myös kuunnella lapsia, perheitä ja koulujen henkilökuntaa. Tätä Jyväskylässä ei aina ole tehty, mutta nyt kulttuuria on aika muuttaa.