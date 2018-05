Lehdistön vapaus on vahva läntinen arvo

Lehdistön vapaus on 1800-luvulta lähtien ollut länsimaisten demokratioiden synnyn yksi mahdollistaja ja sittemmin myös demokratioiden toiminnan edellytys. Vapaa kaupallinen lehdistö – nykyisin media – on valtiosta ja vallanpitäjistä riippumatonta. Vapaan median tehtävänä on toimia tarvittaessa myös valtiojohdon vastapainona ja yhteiskunnallisten ongelmien esiintuojana. Ilman vapaata mediaa yhteiskunnallisia ongelmia olisi jäänyt tuomatta esille ja ratkaisematta. Siitä meillä Suomessakin on esimerkkejä, jopa aivan viime vuosilta.

Läntisten demokratioiden kehittyminen ja lehdistön vapaus ovat kulkeneet 1800-luvulta lähtien käsi kädessä. Mitä demokraattisempi yhteiskunta on, sitä vapaampi on median asema lainsäädännöllisesti ja henkisesti ollut. Viime vuosina kehitys on läntisessä piirissä mennyt huonoon suuntaan. Osassa EU:n jäsenvaltioita on palattu vanhojen totalitaaristen yhteiskuntien käytäntöön, jossa mediaa rajoitetaan ja säännellään. Nykyisistä EU-maista osassa entisen itäblokin maita tilanne on heikko, esimerkiksi Unkarissa.

Maailmassa lehdistön vapaus ja demokratia ovat pari. Jos toista ei ole, niin ei ole toistakaan. Kiina on kommunistisen puolueen johtama yksipuoluediktatuuri. Maassa ei ole lehdistönvapautta vaan tieto on valtion kontrollimaa ja hallitsemaa. Vankila kutsuu siellä monia valtiolle epämieluisan tiedon levittäjiä.

Länsimaissa vapaa kaupallinen sanomalehdistö on kerännyt tulonsa tilaajilta ja ilmoituksista. Tilaajat ja ilmoittajat ovat olleet ja ovat nykyisinkin lehdistönvapauden, sananvapauden ja demokratian sankareita.

YK:n yleiskokous julisti toukokuun 3. päivän kansainväliseksi lehdistönvapauden päiväksi (World Press Freedom Day) vuonna 1993 Unescon aloitteesta. Päivämäärä on vuonna 1991 hyväksytyn Windhoekin julistuksen vuosipäivä. Namibiassa hyväksytty julistus puolusti itsenäistä ja moniarvoista lehdistöä.

Suomessakin vapaa lehdistö nostaa koko ajan yhteiskunnallisia ongelmia esiin. Aarnion tapaus kaikkine sivuhaaroineen on siitä esimerkki. Tapaus ja myös poliisijohdon mahdolliset laiminlyönnit nousivat todelliseen tutkintaan vasta lehdistön kaivamien uutisten jälkeen. Nyt niistä käydään yhtä historiamme suurinta oikeudenkäyntiä.