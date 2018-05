Lentoliikenne on töhryinen vapaamatkustaja

Lentoliikenne on maailman mitassa ehkä jopa nopeimmin kasvava ympäristön tuhrija. Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt kasvavat 3–5 prosenttia vuodessa, kun useimmilla teollisilla toimialoilla päästöt laskevat. Autoliikenteessäkin tavoitellaan selvää päästöjen laskua.

Lentoliikenne on vapaamatkustaja maailmanlaajuisessa ympäristönsuojelussa ja päästöjen vähentämisessä. Lentämistä ei veroteta päästöistä, eikä lentopolttoaineilla ole merkittävää päästöpohjaista verotusta. Lentomatkojen halpuus verrattuna vaikka autolla ajamiseen perustuukin juuri tähän. Useimmissa Euroopan maissa autoilua verotetaan voimakkaasti mutta lentämistä ei.

Lentomatkustamisen arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa käytännössä rajua päästöjen kasvua. Yksi lentomatka edestakaisin Suomesta Thaimaahan aiheuttaa yhtä suuret hiilidioksidipäästöt kuin nykyaikaisella henkilöautolla vuoden ajot.

Thaimaan edestakaisen lennon hiilidioksidipäästöt ovat noin 1 700 kiloa henkilöä kohti. Esimerkiksi keskikokoisen nykyauton 120 gramman päästöt ovat 15 000 kilometrin matkalla 1 800 kiloa. Bensiinihybridillä (80 g / 100 km) ajaa Thaimaan-matkan päästöillä jo yli 21 000 kilometriä. Nelihenkisen perheen Thaimaan-matkan päästöillä sama perhe ajaisi bensiinihybridiautolla yli 80 000 kilometriä.

Ruotsissa otettiin huhtikuun alussa käyttöön lentovero. Vero on vain noin kuusi euroa kotimaan lennolta ja joitakin kymmeniä euroja pidemmiltä lennoilta. Vero on siis edelleen tasoltaan hyvin matala. Se on kuitenkin ensiaskel.

Lentoliikenne kasvaa maailmassa voimakkaasti, kun varsinkin aasialaisten elintaso nousee ja lentäminen lisääntyy.

Lentoliikennettä olisi alettava verottamaan kaikissa maissa. Näin ei kuitenkaan tapahdu helposti, sillä lentoyhtiöt ja lentokentät kilpailevat globaalisti. Jos yksi verottaa, asiakkaat siirtyvät toiselle. Siksi lentoliikenteen verotuksesta pitäisi tehdä sopimuksia esimerkiksi EU:ssa. Lentoliikenteen roima verottaminen olisi tärkeää, sillä nykyisin lentäminen on alihinnoiteltua kaikkiin muihin liikennemuotoihin verrattuna. Ja se on kasvamassa maailman mitassa pahaksi ympäristön turmelijaksi.