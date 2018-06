Liittolaissuhde on kääntymässä kauppasodaksi

Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen kauppasota on entistä lähempänä. EU on reagoinut kiukkuisesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin torstaiseen päätökseen asettaa tuontitullit EU-maista tuodulle teräkselle ja alumiinille. Unionin edustajat ilmoittivat, että neuvotteluja ei voida jatkaa painostuksen alla ja että Trumpin päätös riitautetaan maailman kauppajärjestö WTO:ssa.

Samalla kertaa Trump määräsi tullit myös Meksikosta ja Kanadasta tuotavalle teräkselle ja alumiinille. Yhdysvaltain naapurimaat ottivat päätöksen vastaan yhtä tyrmistyneinä kuin EU:kin.

Trump ja hänen hallintonsa ovat perustelleet tullien tarpeellisuutta Yhdysvaltain kansallisella turvallisuudella, mutta tätä perustelua ei maan ulkopuolella ole uskottu. Toiseksi perusteeksi mainittu teräksen ylituotantoon puuttuminen on ollut helpompi ymmärtää, mutta tulleja on pidetty ylimitoitettuna toimenpiteenä siihen nähden, millainen rooli EU:lla, Meksikolla ja Kanadalla on ylituotanto-ongelmassa nähty olevan.

Suomeen teräs- ja alumiinitulleilla ei ole suuria vaikutuksia, vaikka vientinäkymät Yhdysvaltoihin ovatkin olleet viime aikoina hyvät. Huolestuttavampaa on, jos tullit vauhdittavat kauppapoliittisten vastatoimien kierrettä. Merkkejä tällaisesta on ilmassa, sillä Trump on väläytellyt tullien laajentamista esimerkiksi autoteollisuuteen.

Vaikka Trumpin toiminta myös tuontitullipäätöksen edellä oli vaikeasti ennustettavaa, hänen politiikkansa on toisaalta ollut johdonmukaista. Presidentti on ajanut äänestäjäkuntansa etua keinoja kaihtamatta ja kerrannaisvaikutuksista välittämättä.

Trumpin ja hänen hallintonsa poliittinen kulttuuri on kovin erilainen kuin yhteisymmärrystä ja sopimuksia tavoittelevassa, hitaasti ja pitkäjänteisesti toimivassa EU:ssa. Euroopan näkökulmasta näyttääkin, että Trumpin toiminta ”ei perustu normaaliin logiikkaan”, kuten Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kiteytti perjantaina.

Yhdysvaltain ja EU:n liittolaissuhde on Trumpin kaudella hapertunut nopeasti. Tuontitullien määrääminen pian Iranin ydinsopimuksesta vetäytymisen jälkeen on uusi viesti siitä, kuinka Euroopan on opeteltava pärjäämään entistä vahvemmin omillaan, ilman Yhdysvaltain apua.