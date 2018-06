Loma voi väistää lainvalmistelua

Sote- ja maakuntalakien käsittely eduskunnassa siirtyy puhemies Paula Risikon (kok.) mukaan melko varmasti syksyyn. Elokuun puolella asiasta äänestäminen vaatisi eduskunnan syysistuntokauden aikaistamista. Siihen on Risikon mukaan pieni mahdollisuus.

Sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyyn on eduskunnassa ja sen valiokunnissa käytettävä myös kesäkautta. Eduskunnan kesäloma voi väistää samoin kuin virkamiesten ja asiantuntijoidenkin lomat. Tärkeä yhteiskunnallinen uudistus ja maakuntavaalien järjestäminen ei saa jäädä lomien jalkoihin.

Työmarkkinoilla on jo vuosia puhuttu siitä, että töitä tehdään silloin kun töitä on. Kaupat ovat auki joka päivä, ja kaikki työ seuraa työn tarvetta. Korkeiden virkamiesten, poliitikkojen ja päättäjien on hyvä tehdä nyt itse niin kuin he puhuvat. Töitä tehdään silloin, kun niitä on. Nyt sote- ja maakuntalait on käsiteltävä huolella mutta vauhdikkaasti.