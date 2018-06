Lukion menestystä voi mitata monin erilaisin tavoin

Kevään ylioppilaskirjoitusten parhaimmat lukiot ovat jo pitkään löytyneet pääkaupunkiseudulta, jos menestystä mitataan ylioppilastutkinnon pakollisten aineiden keskiarvon perusteella. Tänä keväänä ylioppilastutkintolautakunnan julkistamassa tilastossa kärkikolmikon muodostivat Ressun, Etelä-Tapiolan ja Kulosaaren yhtenäiskoulun lukiot, kaikki Helsingistä. Keskisuomalaisista lukioista tuossa vertailussa parhaiten menestyi Jyväskylän normaalikoulun lukio, joka sijoittui 22:nneksi.

Kovin erilaisen paremmuusjärjestyksen tuottaa STT:n perinteinen lukiovertailu, jota tietotoimisto on tehnyt samalla tavalla vuodesta 2012 alkaen. STT vertailee toisiinsa lukiopaikkansa syksyllä 2015 vastaanottaneiden sisääntulokeskiarvoja ja kevään 2018 yo-tuloksia. Tämän kevään vertailussa voittajaksi nousi lappilainen Savukosken lukio, jossa kirjoitti vain kaksi abiturienttia. Pienet ja keskisuuret lukiot menestyivät muutenkin parhaiten. Jyväskylän normaalikoulun lukio oli keskisuomalaislukioista vasta yhdeksäs; edelle nousi muun muassa pieni Kinnulan lukio.

STT:n vertailun tavoitteena on kertoa, kuinka opiskelijoiden arvosanat ovat muuttuneet lukion aikana. Tämä on hyvä mittari kertomaan siitä, kuinka nuori on lukioaikanaan kehittynyt. Opettajille voi antaa tunnustusta siitä, että oppilaita on pystytty ohjaamaan lähtötasoaan parempiin suorituksiin. Usein kyse on ennen muuta innostuksen ja motivaation herättämisestä. STT:n vertailun heikkous on siinä, että peruskoulun päättötodistusten arvosanat eivät ole kiistatta vertailukelpoisia. Yläkoulujen arvostelukäytännöissä on eroja.

Erilaisten lukiovertailujen hyvä puoli on siinä, että ne kiinnittävät huomiota koulutuksen laatuun. Parhaimmillaan menestys voi innostaa yksittäistä lukiota vahvistamaan hyviä käytäntöjään. Heikommin pärjänneitä oppilaitoksia tulos voi kirittää miettimään, mitä omalla koululla voisi tehdä toisin.

Pitkäaikainen menestys lukiovertailuissa nostaa yleensä hakijamääriä. Toinen tapa kasvattaa kiinnostusta on erikoistuminen. Sen tien on valinnut esimerkiksi Pihtiputaan lukio, jossa lauantaina lakkinsa saivat ensimmäiset partioylioppilaat. Onnea heille – ja kaikille viikonloppuna opintojensa päättymisen juhlaa viettäneille!