Luonnonrauhasta Keski-Suomen matkailun valtti

Keski-Suomessa on meneillään kaksi mielenkiintoista avausta aivan uudentyyppisten matkailukohteiden luomiseksi. Kivijärven Hannunkiven maisemiin on noussut niliaittojen loma-asuntoalue, Hankasalmen Lomakeskus Revontuleen ovat valmistuneet maakunnan ensimmäiset lasikattoiglut.

Pohjoisen Keski-Suomen erämaihin sijoittuvan Kivijärven matkailuhanke on poikkeuksellinen pienessä kunnassa. Elämyksellinen erämaakohde onkin nimetty rohkeasti Kivijärven kärkihankkeeksi. Kun lasketaan mukaan suunnittelupöydällä vielä oleva hotelli-kylpylä, hankkeelle kertyy hintaa noin kymmenen miljoonaa euroa. Kunnanhallitus käsittelee hanketta tänään.

Lomakeskus Revontuli on kehittänyt toimintaansa rohkein askelin jo pitkään. Keilahalli, golf-alue ja ravintolat viihdetarjontoineen saavat maalis-huhtikuussa seurakseen erityisesti luonnonrauhaa etsiviä matkailijoita houkuttavat lasikattoiglut. Jos kysyntä on runsasta, igluja voi tulla alueelle jopa neljäkymmentä.

Lapissa tällaisia igluja on jo yli viisisataa, ja monet niistä on varattu täyteen jopa pari vuotta etukäteen. Hinnat ovat alimmillaankin useita satoja euroja yöltä.

Kivijärven ja Hankasalmen uudet matkailukohteet vastaavat kansainvälisten matkailumarkkinoiden kasvavaan kysyntään uudentyyppisistä eksoottisista kohteista. Koskemattoman, puhtaan luonnon rauha ja kauneus ovat matkailuvaltteja, jotka houkuttavat varakkaita matkailijoita ympäri maailmaa nyt myös Suomeen.

Erikoisia luontokokemuksia hakevat matkailijat haluavat yleensä myös majoitukseensa jotain aitoa ja ennen kokematonta. Lapin yliopiston New Sleep Order -hankkeessa on todettu, että nukkumisesta on tullut jopa yksi matkailun päätarkoituksista 2000-luvulla. Suomessa ”unituristeille” tarjottuja erikoisuuksia iglujen lisäksi ovat majakat, vankilat, museolaivat ja höyryveturit.

Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun asiantuntijaorganisaatio Visit Finland on lähtenyt markkinoimaan Järvi-Suomea Lapin veroisena luontokohteena. Tämä on valtava mahdollisuus myös Keski-Suomelle. Vesistöjen ja puhtaiden metsien runsaus sekä maisemien vaihtelevuus jylhistä kallioista lehtoihin on vielä aivan liian vähän hyödynnetty voimavara.