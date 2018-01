Luottamus talouteen korkeinta 30 vuoteen

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen nousi tammikuussa historiallisen korkeaksi. Tilastokeskuksen mittaaman kuluttajien luottamusindikaattorin luku oli nyt 24,2. Lukema on korkein koko kuluttajabarometrin historiassa eli 30 vuoteen. Vanha kuluttajabarometri mitattiin ensimmäisen kerran marraskuussa 1987. Lokakuussa 1995 siirryttiin nykyiseen uuteen luottamusindikaattoriin. Pitkän ajan keskiarvo on ollut 12,3.

Kuluttajat tuovat puolet maamme bruttokansantuotteesta. Yksityinen kulutus eli rahankäyttö vilkastuttaa tai hyydyttää taloutta sen mukaan, miten ihmiset uskaltavat rahaa käyttää. Siksi kuluttajien luottamus heijastaa ja ennustaa hyvin talouden tilaa. Varsinkin aikeet ostaa auto ovat nyt nousussa.

Myös teollisuuden luottamus on vahvaa. Teollisuuden luottamusindikaattori on nyt +16. Siinä on pykälä laskua joulukuusta. Rakentamisessa luottamus on laskussa. Suomi elää nyt yllättävän vahvaa noususuhdannetta.