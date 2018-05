Maailma kutistuu ja epidemiat saavat siitä polttoainetta

Maailman terveysjärjestö WHO nosti viikonloppuna riskiarvionsa ebola-taudista Kongon demokraattisessa tasavallassa erittäin korkeaksi. Aiemmin yli miljoonan asukkaan Mbandakassa oli varmistunut ebolatapaus. Tautitapauksia on vahvistettu myös lähistön maaseudulla, mutta miljoonakaupungissa erittäin helposti tarttuvaa ja hyvin tappavaa tautia on paljon vaikeampi eristää.

Ebolavirusta levittävät lepakot, jotka eivät itse tautiin sairastu. Aiemmin tällä vuosikymmenellä ebola surmasi noin 12 000 ihmistä läntisessä Afrikassa. Sairastuneita rekisteröitiin lähes 30 000, mutta todellinen luku oli WHO:n mukaan paljon korkeampi.

Nyt läsnä ovat kaikki suuriin epidemioihin liittyvät ongelmat. Mbandakan ohittavan Kongo-joen virtaama on maailman toiseksi suurin. Jokireitin varrella on pääkaupunki Kinshasa ja heti vastarannalla alkaa Kongon tasavalta.

Kongon demokraattisen tasavallan lähihistoria on täynnä korruptiota, sisällissotia ja valtataistelua. Köyhyys, terveydenhuollon heikkous, bakteerikantojen muuntautuminen, entistä vastuskykyisemmät tautien välittäjät sekä kotoperäiset tautivarannot kuten vuosittain esiintyvä rutto tekevät maasta terveysviranomaisten painajaisen.

Maapallon etäisyyksien kutistuessa kasvaa aina vaara, että epidemiat laajenevat pandemiaksi. Vuonna 2014, jolloin ebola levisi räjähdysmäisesti läntisessä Afrikassa, maailmassa tehtiin lähes 40 miljoonaa kaupallista lentoa, noin 100 000 lentoa päivässä. Vuosittain maailmassa lentävät matkustajat lasketaan jo miljardeissa. Aiemmista tarttuvien tautien epidemioista tiedetään, että pakokauhun aiheuttaman paniikin seurauksiin kuolee paljon enemmän ihmisiä kuin varsinaiseen epidemiaan.

Ilmastonmuutoskin saattaa vaikuttaa epidemioihin. Metsäkato, maaperän eroosio ja lämpötilojen nousu voivat laajentaa taudinkantajina toimivien eläin- ja eliölajien reviirejä. Historiasta tiedetään luonnonmullistusten ja ihmisten konfliktien yhteys epidemioihin.

Selkkausten ja nälänhätien alueilla ihmisten vastustuskyky heikkenee ja taudit leviävät pakolaisvirtojen mukana samaan aikaan kun taudinkantajien vastustuskyky erilaisia myrkkyjä ja antibiootteja vastaan kasvaa. Epidemioiden globaalit uhkakuvat ovat yhä huolestuttavampia.