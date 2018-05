Maakuntavaaleista on käyty vellovaa keskustelua jo kuukausia, mutta viime päivinä sävyt ovat koventuneet.

Vaalien siirtämistä vaativia ääniä on noussut lisää. SDP:n Eero Heinäluoma on ehdottanut vaalien yhdistämistä. Samaan ajattelua on muissakin puolueissa. Tässä puolueet ajattelevat oman pankkitilinsä kautta. Vaalien yhdistämisellä puolueet säästäisivät rahaa ja vaivaa. Vaalikentillä ei tarvitsisi olla yhtä usein.

Vaalien yhdistäminen on syytä torjua. Demokratiassa jokainen vaali ansaitsee täyden kansalaisten huomion. Silloin vaalikeskustelut keskittyvät juuri niihin teemoihin, joista vaaleissa äänestetään. Jos vaikkapa kolmet vaalit yhdistettäisiin, äänestäjät eivät enää välttämättä pystyisi valitsemaan edes halutessaan kussakin vaalissa aitojen asiakysymysten perusteella puoluettaan ja ehdokastaan.

Maakuntavaalit käydään syksyllä, jos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännön käsittely ei lykkää vaalipäivää. Jos lyk­käys on välttämätön, maakuntavaalit on syytä järjestää omana vaalinaan joko vuoden lopulla tai seuraavan alussa.

Maakuntavaalit ovat ensimmäiset, joten on erittäin tärkeää, että vaalikampanjoissa puhutaan keskittyneesti uuden maakunta- ja sotemallin asioista. Maakuntahallinnon kannalta olisi erittäin suuri ongelma, jos vaalit yhdistettäisiin toisiin vaaleihin. Maakunnat ansaitsevat omat vaalinsa ja täyden huomion.

Soten valmistelussa on viime kuukausina hämärtynyt uudistuksen tavoite. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta ollaan uudistamassa, jotta sen yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset saataisiin pidettyä kohtuullisina. Soteuudistuksen tavoitteena on leikata näköpiirissä olevaa kustannusten nousua.

On ikävää, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei ole määrätietoisesti pitänyt päätavoitetta esillä. Erityisen outo oli valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) lausunto valinnanvapaudesta eduskunnan kyselytunnilla: ”Se saa jopa maksaa, että ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon”. Se on kaksinaismoraalinen lausunto valtiovarainministeriltä.

Soteuudistuksen tavoite on hillitä kustannusten nousua. Se on pidettävä kirkkaana mielessä.